Fälle von Datenklau an Geldautomaten fast verdoppelt

Stand: 19.07.2022 14:56 Uhr

In Niedersachsen hat die Polizei im ersten Halbjahr 23 Fälle von Datenklau an Geldautomaten registriert. Bundesweit gab es nur in Hamburg mehr Fälle von "Skimming".