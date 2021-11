Erste Schulen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen Stand: 16.11.2021 12:02 Uhr Insbesondere junge Menschen infizieren sich zurzeit mit Covid-19. Das spüren zunehmend auch Schulen und Kitas. In Niedersachsen sind mehrere Einrichtungen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen.

Komplett im Homeschooling sind aktuell Schülerinnen und Schüler von drei Schulen in Salzgitter. In der Hauptschule am Fredenberg, der Montessori-Schule und der Grundschule Hallendorf gab es laut Kultusministerium insgesamt 30 Corona-Fälle. Dennoch habe das Gesundheitsamt alle 550 Kinder und Jugendlichen nach Hause geschickt, weil viele Klassen und Lehrkräfte betroffen seien. Die Lage sei zu unübersichtlich. Nach aktueller Regelung würde es genügen, nur die direkten Sitznachbarn der Infizierten in Quarantäne zu schicken.

Auch Kitas müssen wegen Ausbrüchen dichtmachen

Häufiger als Schulen trifft es nach Angaben des Ministeriums die Kitas. Auch in Salzgitter ist aktuell eine geschlossen, ebenso mehrere in der Region Hannover. Die Landesregierung setzt beim Eindämmen der Pandemie unter jungen Menschen insbesondere auf regelmäßige Corona-Tests. Die haben sich aus Sicht von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bewährt.

