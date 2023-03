Doktorandin geschlagen: Kippt der BGH Urteil gegen Professor? Stand: 07.03.2023 18:28 Uhr Vor gut einem Jahr hatte das Landgericht Göttingen einen Professor zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er Frauen geschlagen hat. Zu wenig, fanden Staatsanwaltschaft und die betroffenen Frauen.

von Wieland Gabcke

Nach dem Urteil des Landgerichts befasst sich nun der Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Fall. "Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung des Landgerichts Göttingen jedenfalls in Teilen aufgehoben wird", sagt Rechtsanwalt Steffen Hörning. Er und seine Kollegin Helen Wienands vertreten mehrere Frauen, die aus Sicht des Landgerichts von dem Professor geschlagen wurden. Darunter eine Doktorandin, die von ihrem Doktorvater immer wieder hinter der verschlossenen Bürotür mit einem Bambusstock geschlagen wurde.

Betroffene wollen, dass Professor Beamtenstatus verliert

"Es existiert nach wie vor die Erwartung auf Seiten der betroffenen Frauen, dass der Angeklagte eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erhält", betont Hörning. Mit der Folge, dass der Professor aus dem Dienstverhältnis entfernt werde und seine Versorgungsbezüge verliere. Der Professor ist verbeamtet und verliert bei einer Freiheitsstrafe von mehr als elf Monaten seinen Beamtenstatus.

Staatsanwaltschaft forderte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung

"Das wollten wir Ihnen nicht zumuten", erklärte der Richter am Landgericht Göttingen in seiner Urteilsbegründung am 30. März 2022 das vergleichsweise geringe Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate wegen schwerer Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung gefordert. In 21 Fällen war der Professor angeklagt worden. Nachdem das Landgericht ihn nur zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt hatte, legte die Staatsanwaltschaft Revision ein.

Universität Göttingen will Professor loswerden

Der Bundesgerichtshof muss das Urteil des Landgerichts nun auf Rechtsfehler prüfen. Sollte das Strafmaß gekippt werden, müsste eine andere Kammer des Landgerichts Göttingen das Strafmaß erneut verhandeln. Bei einer höheren Freiheitsstrafe wäre der Beamtenstatus erloschen. Das käme der Universität Göttingen gelegen, die den Professor aus dem Beamtenverhältnis entfernen will. Dazu läuft ein Verwaltungsgerichtsverfahren, das derzeit ruht. Im Falle einer härteren Strafe wäre es überflüssig.

Langer Rechtsweg ist für betroffene Frauen belastend

Die Universität wollte sich vorab nicht zu dem Verfahren am BGH äußern. Für die betroffenen Frauen sei das juristische Prozedere sehr belastend, so Rechtsanwalt Steffen Hörning. "Vor allem die Aussicht darauf, eventuell noch einmal vor einer anderen Kammer des Landgerichts aussagen zu müssen." Deshalb wollten sich die Mandantinnen ebenfalls nicht zu dem Fall äußern.

Sexuelle Nötigung ebenfalls Thema am Bundesgerichtshof

Rechtsanwalt Hörning hatte auch deshalb Revision eingelegt, weil der Professor nicht wegen sexueller Nötigung verurteilt worden war. Zwar hatte das Landgericht Göttingen eine sexuelle Motivation festgestellt. Die Taten hätten aber nach dem alten Sexualstraftecht verurteilt werden müssen, weil sie schon länger zurücklagen. Da sah der Richter am Landgericht Göttingen keine Handhabe. Ob das wirklich so ist, wird nun ebenfalls vor dem Bundesgerichtshof verhandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.03.2023 | 08:30 Uhr