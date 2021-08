Dieselskandal: Anlegergemeinschaft reicht Klage gegen VW ein Stand: 27.08.2021 14:36 Uhr Im Dieselskandal bei Volkswagen geht die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gerichtlich gegen die Schadenersatzvereinbarungen mit Ex-Chef Martin Winterkorn und weitere Ex-Managern vor.

Dazu hat die SdK nach eigenen Angaben am Freitag beim Landgericht Hannover eine Anfechtungsklage gegen entsprechende Beschlüsse der VW-Hauptversammlung vom 22. Juli eingereicht. "Der genaue Schaden ist noch gar nicht absehbar", argumentieren die Aktionärsvertreter in einer Mitteilung. "Trotzdem sollen die Ersatzansprüche bereits jetzt abschließend geregelt werden." Ein Volkswagen-Sprecher entgegnete in Wolfsburg, die von der SdK genannten Anfechtungsgründe "entbehren jeder Grundlage".

Ein Vergleich über fast 288 Millionen Euro

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hatte im Juni nach jahrelanger juristischer Prüfung im Dieselskandal einen Vergleich mit den Anwälten und Versicherern der früheren Manager geschlossen. Im Fokus vor allem: die Mitverantwortung von Ex-Chef Winterkorn. Er zahlt 11,2 Millionen an VW. Die gesamte Entschädigungssumme, die Volkswagen erhält, beträgt fast 288 Millionen Euro, die aber zum allergrößten Teil von den Haftpflicht-Versicherungen der Ex-Vorstände übernommen werden. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler sowie die Ex-Porsche- und -Audi-Manager Wolfgang Hatz und Stefan Knirsch müssen ebenfalls zum Teil mehrere Millionen Euro zahlen. Diese Vereinbarungen waren von der VW-Hauptversammlung abgesegnet worden.

SdK: Kosten von mehr als 32 Milliarden Euro

Die SdK verweist darauf, dass der seit 2015 laufende Dieselskandal Volkswagen bereits mehr als 32 Milliarden Euro gekostet habe. Damals waren Abgas-Manipulationen an Millionen Autos bekannt geworden. Aus Sicht der Schutzgemeinschaft ist weder der Diesel-Skandal abschließend ermittelt noch sei absehbar, welche Sanktionen etwa in den USA noch auf Volkswagen und seine früheren Organmitglieder zukämen. Die SdK kritisiert außerdem, dass Winterkorn und Stadler zwar zur Kasse gebeten wurden, zum großen Teil allerdings durch den Verzicht auf ausstehende Boni.

Volkswagen überzeugt: Beschlüsse sind wirksam

Hauptversammlungsbeschlüsse können nach dem Aktiengesetz in besonderen Fällen angefochten oder für nichtig erklärt werden. "Volkswagen ist überzeugt, dass sämtliche Beschlüsse der diesjährigen Hauptversammlung - die jeweils mit mehr als 99 Prozent der Stimmen beschlossen wurden - wirksam sind", teilte der Sprecher mit. Die Klage liege seit Donnerstagabend vor, man werde sie "nunmehr im Einzelnen prüfen".

