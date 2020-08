Stand: 02.08.2020 09:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dehoga kritisiert Polizei-Zugriff auf Gästelisten

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Niedersachsen kritisiert, dass die Polizei Corona-Gästelisten auswerten kann. Entsprechende Fälle aus Hamburg und München waren kürzlich bekannt geworden. "Das ist ein Missbrauch unserer Daten", sagte Geschäftsführerin Renate Mitulla NDR 1 Niedersachsen. Hotel- und Restaurant-Betreiber seien nicht der verlängerte Arm der Polizei. Sie seien dazu verpflichtet worden, Daten zu erheben, die sie nicht brauchen. Dann dürften diese auch nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, so Mitulla.

Videos 01:23 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Neue App für die Gastronomie Hallo Niedersachsen Ein Start-up aus Osnabrück hat eine App entwickelt, mit der die Kontaktdaten der Gäste verschlüsselt an Restaurants übermittelt werden können. Außerdem: Studie über Mediennutzung von Kindern. Video (01:23 min)

Polizei-Gewerkschaft hält Auswertung für legitim

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, sieht das anders. Es sei sehr wohl legitim, in Einzelfällen Gästelisten auszuwerten, um Straftaten aufzuklären. Für Gäste müsse aber vorher klar sein, dass das passieren kann, so Radek. Sonst verliere die Arbeit der Polizei an Akzeptanz und werde erschwert.

Laut Ministerium bislang noch kein Fall

Nach Angaben des Innenministeriums ist nicht bekannt, dass die Polizei in Niedersachsen bereits auf Gästelisten zurückgegriffen hat. Grundsätzlich sei das nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz aber möglich. Es komme immer auf den Einzelfall an, der letztlich durch ein Gericht entschieden werden müsse.

