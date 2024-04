Stand: 28.04.2024 16:20 Uhr Falsche Polizisten erbeuten in Uelzen 26 Goldmünzen

Trickbetrüger haben bei einer 79-Jährigen aus Uelzen 26 Krügerrand-Goldmünzen erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Unbekannten die Frau am Freitagnachmittag am Telefon unter Druck gesetzt. Ihre Tochter habe in Berlin einen Verkehrsunfall verursacht und könne nur gegen Geld auf freien Fuß gelangen. Zufällig sei ein Beamter aus Berlin in Uelzen und könne die Zahlung entgegennehmen. Anschließend übergab die 79-Jährige die Goldmünzen an einen Unbekannten. Eine Schadenssumme nannte die Polizei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lünbeburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min