Nach Zugunfall in Hamburg: S-Bahnen halten wieder am Hauptbahnhof Stand: 28.04.2024 07:21 Uhr Der Unfall eines Bauzugs am Hamburger Hauptbahnhof hat seit Freitagnachmittag zahlreiche Zugausfälle verursacht. Jetzt können auch S-Bahnen dort wieder halten.

Die von den Aufräumarbeiten betroffenen Gleise seien wieder freigegeben, teilte die Bahn heute früh mit. Die S-Bahn-Linien 1, 2 und 3 hielten demnach wieder am Hauptbahnhof. Es gebe keine Einschränkungen mehr im regulären Verkehr.

Sieben Menschen verletzt

Am Freitagnachmittag war der Bauzug unter der Ernst-Merck-Brücke am Hauptbahnhof in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Decke der Brücke gestoßen war. Bei dem Unfall wurden den Angaben der Einsatzkräfte zufolge sieben Menschen verletzt, ein Arbeiter schwer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 120 Einsatzkräften vor Ort.

Auch Fern- und Regionalverkehr rollt wieder

Am Freitag war auch der Fern- und Regionalverkehr von dem Unfall betroffen gewesen. Der Hauptbahnhof war für mehr als zwei Stunden für Ankünfte sowie Abfahrten gesperrt. Es kam zu zahlreichen Verspätungen. Zudem evakuierten Einsatzkräfte rund 1.600 Fahrgäste aus verschiedenen Zügen, die aufgrund des abgestellten Fahrstroms auf freier Strecke anhalten mussten. Infolge des eingestellten Zugverkehrs versuchten Tausende Fahrgäste zwischenzeitlich, auf Busse und Autos umzusteigen. Der Verkehr kam deshalb auch rund um den Hamburger Fernsehturm zum Erliegen, viele Busse waren überfüllt.

Weitere Informationen 3 Min Unfall mit Bauzug am Hauptbahnhof: Die Lage am Freitagabend Der Bauzug ist in Schräglage geraten, weil er mit seinen Aufbauten an die Decke der Ernst-Merck-Brücke stieß. Reporter Simon Ritter war vor Ort. 3 Min Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.04.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr