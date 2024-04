Stand: 28.04.2024 10:31 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr: Millionenschaden nach Wohnhausbrand

In Lamspringe im Landkreis Hildesheim ist am Samstag ein leerstehendes Einfamilienhaus durch ein Feuer zerstört worden. Mehr als 140 Feuerwehrkräfte waren an der Brandbekämpfung beteiligt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem seien mehrere Streifenwagen, zwei Rettungswagen und das Technische Hilfswerk vor Ort gewesen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei mehrere Straßen in der Umgebung. Verletzt wurde demnach niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf eine siebenstellige Summe. Zur Brandursache werde noch ermittelt.

