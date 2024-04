Stand: 28.04.2024 14:20 Uhr Fliegerbombe in Laatzen entschärft - Sperrung aufgehoben

Die Evakuierung von mehr als 2.000 Menschen in Laatzen (Region Hannover) ist beendet. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am frühen Nachmittag im Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse eine englische Fliegerbombe mit einem Gewicht von fünf Zentnern identifiziert und unschädlich gemacht. Gegen 14 Uhr konnten die Bewohner nach Auskunft der Stadt Laatzen in ihre Unterkünfte zurückkehren. Um 9 Uhr hatten die betroffenen Bewohner das Sperrgebiet im Ortsteil Oesselse verlassen müssen, sie seien in einer Grundschule in einem Nachbarort untergebracht worden. Nach Abschluss der Evakuierung flog ein Hubschrauber über das Gebiet, um sicherzugehen, dass sich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält.

