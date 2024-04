Stand: 28.04.2024 13:45 Uhr 18-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 243 zwischen Nette und Söder im Landkreis Hildesheim ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine 18-jährige Motorradfahrerin in einer Kurve auf Höhe des sogenannten "Weinbergs" offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen am linken Bein, der Hüfte und der Wirbelsäule zu. Sie wurde laut Polizei in ein Krankenhaus in Hildesheim gebracht. Am Motorrad entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Unfallermittlungen dauern demnach weiter an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min