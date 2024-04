Stand: 28.04.2024 15:45 Uhr Lauter Knall: Versuchte Brandstiftung in Peiner Asylbewerberheim

In der Küche einer Peiner Asylbewerberunterkunft hat es laut Polizei eine versuchte Brandstiftung gegeben. Ein Unbekannter hat demnach in der Nacht zu Samstag eine Bauschaumdose in einen Backofen gelegt und diesen angeschaltet. Die Dose sei explodiert und es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Verletzt worden sei niemand. Der Backofen wurde den Angaben zufolge zerstört. Gebäudeschäden seien nicht entstanden.

