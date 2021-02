Corona in Seniorenheim trotz Impfung: Bisher milder Verlauf Stand: 08.02.2021 11:00 Uhr Den 14 Senioren in einem Heim im Landkreis Osnabrück, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, geht es bislang recht gut. Sie waren gegen Corona geimpft.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Senioren- und Pflegeheims in Belm war die Coronavirus-Variante B 1.1.7. nachgewiesen worden, die in Großbritannien verbreitet ist. Alle hatten nach Angaben des Landkreises zuvor, am 25. Januar, ihre zweite Impfdosis erhalten. Bisher zeigten die infizierten Personen keine Symptome oder hätten einen leichten Krankheitsverlauf. Dass sie nicht stärker erkrankt sind, könnte der Impfung zu verdanken sein, sagte der Amtsarzt. Die Einrichtung, sämtliche Mitarbeitenden und deren Familien wurden unter Quarantäne gestellt.

Seit Freitagabend liegt der Befund vor

Geimpft wurde nach Angaben des Landkreises mit dem Produkt von Biontech/Pfizer. Wann sich die Bewohner genau infiziert haben, ist demnach unklar. Aufgefallen sei der positive Befund bei den täglichen Schnelltests der Mitarbeitenden am 2. Februar, als ein Test positiv auf die bekannte Virus-Variante ausgefallen war. Daraufhin wurden alle Bewohner und die gesamte Belegschaft getestet. Bei der kompletten Testung und der Typisierung der Viren seien dann bis Freitagabend 14 Fälle der britischen Variante nachgewiesen worden, so Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff. Fünf der Mitarbeiter wohnen in Nachbarkreisen, daher habe der Landkreis Osnabrück die dortigen Gesundheitsämter über die Quarantäne informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2021 | 09:30 Uhr