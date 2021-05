Corona in Niedersachsen: Rückschlag für Schülerimpfungen? Stand: 28.05.2021 07:18 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich von den Ergebnissen des Impfgipfel enttäuscht gezeigt. Der Bund wird nun doch keine Extra-Impfdosen für zwölf- bis 19-Jährige liefern.

Damit steht hinter dem Plan der Landesregierung, die Kinder und Jugendlichen vor beziehungsweise am Ende der Sommerferien gegen Corona zu immunisieren, wieder ein Fragezeichen. Die Landesregierung hatte zuvor eine Impfkampagne für die rund 450.000 Schüler ab zwölf Jahren angekündigt. Die Landesregierung hatte dazu bereits konkrete Pläne ausgearbeitet, wie die Massenimmunisierung mit Biontech-Wirkstoff ablaufen sollte. Doch entgegen den Erwartungen des Landes zog der Bund am Donnerstag seine Zusage zurück, dafür Extra-Dosen an die Bundesländern zu liefern. Nun sollen die betroffenen Kinder und Jugendlichen sich ab dem 7. Juni auch auf die Wartelisten der Impfzentren beziehungsweise Arztpraxen setzen lassen können. Heute will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) über die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für zwölf- bis 15-Jährige entscheiden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) steht der Diskussion um das Impfen von Kindern und Jugendlichen offenbar skeptisch gegenüber.

Im Einzelhandel gelten erste Lockerungen

Früher als erwartet hat die Landesregierung die Corona-Regeln für den Einzelhandel gelockert: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit stabilen Inzidenzwerten unter 50 entfällt hier ab sofort die Testpflicht beim Shoppen. Liegt die Inzidenz längerfristig unter 35, wird zudem die Begrenzung der Kundenzahl in Bezug auf die Ladenfläche aufgehoben. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Bürgerinnen und Bürger werden dennoch gebeten, kostenlose Schnelltests zu nutzen, wenn sie einkaufen gehen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 50 bleibt die Testpflicht für Kunden des Einzelhandels bestehen.

Weitere Informationen Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Niedersachsen Die Veränderungen betreffen in erster Linie den Handel. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht. mehr

Maskenpflicht in Geschäften bleibt bestehen

In einem früheren Entwurf der neuen Corona-Verordnung war zunächst vorgesehen, die Maskenpflicht bei einer stabilen Inzidenz unter 35 aufzuheben. Nachdem diese Überlegung bekannt geworden war, gab es allerdings großen Widerstand von Fachleuten, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Beschäftigten im Einzelhandel, sodass die Landesregierung in diesem Punkt einlenkte.

Erste Schulen gehen ab 31. Mai in Regelbetrieb

Ab dem 31. Mai stehen auch für Schulen und Kitas Lockerungen an - vorausgesetzt der jeweilige Landkreis oder die kreisfreie Stadt weist eine stabile Inzidenz unter 50 auf. In diesem Fall findet in Schulen wieder Präsenzunterricht mit allen Schülern einer Klasse oder eines Jahrgangs statt (Szenario A). In Kitas gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen. Bei einer andauernden Inzidenz über 50 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wechseln die Einrichtungen wieder ins Szenario B beziehungsweise C, wenn die Inzidenz den Wert von 165 übersteigt. Festgehalten sind die Regelungen in Niedersachsens "Stufenplan 2.0", der auch die Öffnungsschritte für zahlreiche andere Bereiche skizziert. Dem Landeselternrat reichen unterdessen die aktuellen Schutzkonzepte für einen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke nicht aus.

Ärzte sollen wesentlich mehr Impfdosen erhalten

Neben den Corona-Tests sind die Impfungen gegen das Virus eine der tragenden Säulen für Lockerungen. Haus- und Betriebsärzte in Niedersachsen sollen künftig wesentlich mehr Corona-Impfstoff verabreichen können: Die bisher in den Praxen verimpfte Menge soll sich bis Ende Juni auf rund 750.000 Dosen verdreifachen, wie die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, sagte. Bis dahin sollen auch die Betriebsärzte an der Impfkampagne beteiligt sein. Erste Modellversuche in ausgewählten Betrieben laufen bereits. Die Erhöhung der Impfstoffmenge werde schrittweise erfolgen. Das für die Impfzentren geplante Kontingent bleibe derweil auf dem aktuellen Niveau von rund 230.000 Dosen pro Woche, sagte Schröder.

Priorisierung wird ab 7. Juni aufgehoben

Die Priorisierung der Impfberechtigten soll bundesweit ab dem 7. Juni aufgehoben werden - das bedeutet, dass jeder, unabhängig von Alter, Vorerkrankungen oder Beruf, sich auf Wartelisten eintragen beziehungsweise einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren kann. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte die Entscheidung. Ärzte, Landräte und die Landesarmutskonferenz Niedersachsen kritisieren die Aufhebung der Impfreihenfolge. Krisenstabs-Vize-Chefin Schröder wies darauf hin, dass trotz der Öffnung der Priorisierung nicht sofort alle Impfwilligen im Juni einen Termin erhalten könnten. Die Impfkampagne werde sich bis weit in den Sommer hinein erstrecken. Denn: "Wir können ja nur das verimpfen, was uns zur Verfügung steht", so Schröder. Die Impfzentren werden sich laut Schröder vorerst weiter an die Priorisierung halten.

620.000 Menschen auf der Warteliste

Aktuell können sich in Niedersachsen die Menschen aus der dritten Prioritätsgruppe für einen Impftermin anmelden. Sie müssen aber mit einer Wartezeit rechnen, da vorerst nur wenige Erstimpfungen geplant sind. Am vergangenen Dienstag standen laut Krisenstabs-Vizechefin Schröder 620.000 Menschen auf der Warteliste. Nachdem rund ein Drittel der Niedersachsen mindestens einmal gegen Corona geimpft ist, will das Land jetzt den Schwerpunkt auf Zweitimpfungen legen. Die bereits geimpften Menschen müssten zuerst ihre zweite Spritze erhalten, ehe die Erstimpfungen wieder in gewohntem Umfang fortgeführt werden könnten, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.05.2021 | 19:30 Uhr