Corona in Niedersachsen: Land bereitet neue Verordnung vor Stand: 06.08.2021 17:03 Uhr Angesichts tendenziell steigender Inzidenzen arbeitet Niedersachsen an einer neuen Corona-Verordnung - hinter den Kulissen, wie Regierungssprecherin Kathrin Riggert dem NDR in Niedersachsen sagte.

Es werde allerdings "keinen Alleingang" geben, so Riggert. Man werde die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Dienstag abwarten. Die aktuelle Situation sei insofern neu, als dass die Corona-positiv getesteten Bürgerinnen und Bürger selten schwer erkrankten und somit Krankenhäuser und dort vor allem Intensivstationen weniger schwer belastet seien, sagte die Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag. Sie erwarte die überarbeitete Version der Verordnung für Ende kommender Woche.

Kita, Schulen, Senioren- und Pflegeheime besonders schutzwürdig

Am Dienstag dürften Kanzlerin Merkel und die Länderchefs die Weichen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie für den Spätsommer und Herbst stellen. Niedersachsen präferiert eine Lösung, die Kommunen mehr Spielräume lässt, Ursachen für Corona-Ausbrüche genauer in den Blick nimmt und Verschärfungen bei Hotspot-Lagen auf die kritischen Bereiche anwendet. So steht es in der Übergangsverordnung, die seit dem 28. Juli gilt. Was das konkret heißt, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Kita, Schulen, Senioren- und Pflegeheime sollen bei hohen Inzidenzen "mit speziellen Regeln besonders geschützt" werden, so Behrens. Dafür wolle das Land davon Abstand nehmen, das öffentliche und private Leben in einen Landkreis oder eine Kommune wegen eines Hotspots vollständig herunterzufahren.

Behrens sieht unangenehme Zeiten für Impf-Verweigerer

Behrens bekräftigte erneut den Standpunkt der Landesregierung bei dem Thema Impfungen. Sie forderte Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen. Das Land fährt seit Anfang des Monats eine neue Impfkampagne, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus nimmt. Es gehe darum, Sicherheit zu gewinnen und den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückzugeben. Wer sich nicht impfen lasse, sehe anstrengenden und unangenehmen Zeiten entgegen.

FDP-Chef Birkner fordert konkrete Pläne

Kritik an der Corona-Politik des Landes kommt von der FDP. Für Landeschef Stefan Birkner wird eine angepasste Verordnung höchste Zeit. Die Landesregierung versuche gerade dem Eindruck entgegenzuwirken, sie befinde sich vollständig in der Sommerpause, sagte Birkner. Er fordert: Aus den Gedankenspielen müssen schnell konkrete Pläne werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2021 | 17:00 Uhr