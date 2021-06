Corona in Niedersachsen: Delta-Variante 125 Mal nachgewiesen Stand: 25.06.2021 07:45 Uhr 125 Menschen haben sich in Niedersachsen bislang nachweislich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert - 60 mehr als noch vor einer Woche. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Die Behörde erhebt die Zahlen stichprobenartig oder prüft auf Verdacht, ob eine Infektion mit der Variante vorliegt. Die ersten Fälle der Mutation wurden im Mai in Niedersachsen bekannt. Auch bundesweit ist die in erstmals Indien entdeckte Mutation auf dem Vormarsch: Die absolute Zahl an Delta-Fällen habe seit der 21. Meldewoche zugenommen, von etwa 270 auf rund 470 in der 23. Meldewoche. Diese Mutation des Coronavirus' gilt nach Einschätzung von Experten als schneller übertragbar.

Videos 3 Min Delta-Variante in England: Was kann Deutschland lernen? England hat die Corona-Lockerungen verschoben. ARD-Korrespondent Sven Lohmann aus London mit den Einzelheiten. (15.06.2021) 3 Min

Varianten Beta und Gamma sehr unauffälig

Laut RKI zeigt die aktuelle Verbreitung der Varianten in Deutschland, dass damit zu rechnen sei, dass Delta sich gegenüber den anderen Varianten durchsetzen werde. Derzeit dominiert die in Großbritannien entdeckte Variante Alpha (B.1.1.7) noch das Infektionsgeschehen. Allerdings ist der Anteil an den positiven Fällen in der Stichprobe nach Wochen mit Werten von um 90 Prozent auf 74 Prozent geschrumpft. Die Anteile der ebenfalls besorgniserregenden Varianten Beta (entdeckt in Südafrika) und Gamma (entdeckt in Brasilien) seien wie bisher sehr niedriger und unauffälliger.

