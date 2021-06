Corona-Verordnung angepasst: Disco-Tanz doch nur mit Maske Stand: 02.06.2021 16:59 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat die neue Corona-Verordnung am Mittwoch angepasst. Die Änderungen betreffen unter anderem Diskotheken - und den Tourismus.

Anders als zunächst festgelegt, müssen Gäste auf der Tanzfläche nun doch eine Maske tragen. Das sei fürs Feiern nicht schön, aber leider weiter notwendig, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Diskotheken, Bars und Clubs dürfen seit Montag bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 wieder öffnen. Mit der Anpassung der Verordnung reagierten die Verantwortlichen auf einen Widerspruch zu Hochzeitsfeiern, wo bei gleichem Inzidenzwert eine Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes gilt.

Tourismus: Wiederbelegungssperre entfällt

Bereits am Dienstag hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen in der Landespressekonferenz angekündigt, dass kleine "Unwuchten" in der seit Montag gültigen Corona-Verordnung beseitigt werden sollen. Eine erhebliche Erleichterung greift in der Tourismusbranche: Bei einer Inzidenz unter 35 entfällt für Hotels, Ferienwohnungen und andere Quartiere nun doch die eintägige Wiederbelegungssperre, die den Einzug der nächsten Gäste erst mit einem Tag Pause erlaubt hätte.

Werden Kontaktbeschränkungen weiter gelockert?

Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen sollen offenbar noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Nach Angaben von Pörksen hat die Landesregierung dabei vor allem die Regionen im Blick, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Vor allem in Landkreisen mit niedriger Inzidenz sei "viel Druck auf dem Kessel", sagte die Regierungssprecherin. Auch hier sind private Treffen mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Viele Menschen würden das als belastend empfinden, so Pörksen weiter. Deshalb müsse die Landesregierung dort aktiv werden. Wie und wann die Vorgaben für Niedersachsen gelockert werden könnten, ist noch offen.

