Corona: Niedersachsen startet mit Moderna-Impfstoff Stand: 15.01.2021 07:12 Uhr In Osnabrück und Oldenburg beginnen heute die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff der US-amerikanischen Firma Moderna. Es ist das zweite in Deutschland zugelassene Vakzin.

Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministerium wird in Krankenhäusern in den beiden Städten die Impfung verabreicht. Von den 6.000 Dosen der ersten Moderna-Lieferung für Niedersachsen wurden bisher 2.600 weiterverteilt. Die restlichen Dosen werden für die notwendige zweite Impfung aufgehoben.

Videos 2 Min Coronavirus: Moderna-Impfstoff wird in Quakenbrück gelagert Als Lager nutzt die Bundesregierung die Artlandkaserne im Landkreis Osnabrück. Reporterin Merle Giebeler ist vor Ort. (11.01.2021) 2 Min

16 Tiefkühl-Fahrzeuge im Einsatz

Der erste in Deutschland eingetroffene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna war Anfang der Woche in der Artland-Kaserne Quakenbrück angekommen und von dort an alle Bundesländer verteilt worden. Weitere Lieferungen in steigendem Umfang werden zunächst im Zwei-Wochen-Rhythmus erwartet. Demnach soll Niedersachsen in der letzten Januarwoche die nächste Lieferung im Umfang von 8.400 Dosen bekommen, in der letzten Februarwoche sollen es bereits 64.800 Dosen sein. Die für Niedersachsen vorgesehen Impfdosen werden von dem Logistik-Unternehmen Hellmann verteilt. Die Osnabrücker Firma hat dafür 16 Tiefkühl-Fahrzeuge im Einsatz.

