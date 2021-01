Corona-Lockdown: Landtag kommt zu Sondersitzung zusammen Stand: 20.01.2021 19:38 Uhr Der Niedersächsische Landtag kommt am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen. Nach Angaben des Landtagspräsidiums soll erneut über die Bewältigung der Corona-Pandemie debattiert werden.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) hat die Sitzung auf Antrag von 35 Abgeordneten aller Fraktionen für 10 Uhr einberufen. Am Dienstag hatten sich Bund und Länder bei einem Gipfel darauf geeinigt, den Lockdown zu verlängern und die Maskenpflicht zu verschärfen. Am Mittwoch befreite die Landesregierung nun auch die Grundschüler von der Präsenzpflicht. Die Eltern können jetzt entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause am Homeschooling teilnehmen lassen. Über den Umgang mit den Schulen hatte es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Dienstag bei der Runde der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel stundenlange Diskussionen gegeben.

Vor dem Gipfel hatten die Oppositionsparteien im Landtag, FDP und Grüne, die Landesregierung aufgefordert, ihre Position etwa in der Ablehnung der Ausgangssperre zu verteidigen. Die Grünen hatten zudem die derzeitige Kontaktregel "ein Haushalt plus eine Person" als praxisfremd bezeichnet.

