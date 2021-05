Corona: Land überarbeitet Regeln zur Testpflicht Stand: 07.05.2021 12:23 Uhr Niedersachsen wird die geplante Testpflicht für die Öffnung des Einzelhandels und des Tourismus nun doch erleichtern. Zuvor hatte es Kritik aus den betroffenen Branchen gegeben.

Neben qualifizierten Tests in Zentren sollen auch unter Aufsicht vorgenommene Schnelltests in den Geschäften oder von Arbeitgebern für den Besuch des Einzelhandels reichen, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Zu Hause durchgeführte Selbsttests gelten allerdings nicht. Geschäfte bis zu einer Größe von 200 Quadratmetern, in denen sich maximal zehn Kunden zugleich aufhalten dürfen, werden von der Testpflicht voraussichtlich ausgenommen. Gastronomie-Betriebe sollen ab Montag ebenfalls Gäste mit negativem Testergebnis empfangen dürfen. Demnach müsste der Restaurant-Betreiber die Durchführung des Tests allerdings beaufsichtigen und das negative Ergebnis danach schriftlich bestätigen.

Zwei Tests pro Woche in Beherbergungsbetrieben

In Kommunen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen der komplette Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen können und Gastronomie sowie Tourismus in Etappen und unter Einschränkungen wieder anlaufen können. In Hotels, Pensionen und Jugendherbergen sollen nach einem Test bei der Anreise zwei Tests pro Woche für die Gäste ausreichen, so wie dies auch für Ferienwohnungen geplant ist. Ursprünglich war für Hotelgäste eine tägliche Testpflicht erwogen worden. Die Einzelheiten befinden sich allerdings noch in der Abstimmung. Die neue Corona-Verordnung des Landes wird voraussichtlich heute oder am Sonnabend veröffentlicht.

Einzelhändler gegen Pflicht von qualifizierten Tests

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen, Mark Alexander Krack, hatte zuvor gefordert, dass der Zugang zu den Betrieben so niederschwellig wie möglich ausfallen müsse. Nach Bekanntwerden der Lockerungspläne hatten die IHK und der Handelsverband Niedersachsen-Bremen eine Umfrage gestartet, an der sich mehr als 2.000 Händlerinnen und Händler beteiligten. 78 Prozent der Einzelhändler sprachen sich demnach für die Beibehaltung des Terminshoppings ohne Vorlage eines qualifizierten Testergebnisses aus. Die große Mehrheit der Unternehmerinnen und Unternehmer befürchte, dass die Kunden dadurch abgeschreckt werden, teilte die IHK mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2021 | 08:00 Uhr