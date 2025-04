16.000: Deutlich mehr Lademöglichkeiten für E-Autos in Niedersachsen Stand: 27.04.2025 12:32 Uhr In Niedersachsen ist die Zahl der Ladepunkte für E-Autos innerhalb eines Jahres auf 15.960 gestiegen. Das sind laut Bundesnetzagentur 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter ist die Region Hannover.

Zum Stichtag am 1. Februar 2025 gab es 2.694 Ladepunkte in der Landeshauptstadt und ihren Nachbarkommunen in der Region, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. Darauf folgt die Stadt Wolfsburg mit 986 Ladepunkten und der Landkreis Emsland mit 876. Die Stadt Braunschweig hatte zum Stichtag 776 Lademöglichkeiten. Eine Ladestation wie etwa eine Ladesäule kann mehrere Ladepunkte haben, also Anschlüsse, an denen E-Autos geladen werden können.

Videos 4 Min Neues E-Auto soll VW aus der Absatzkrise fahren Das Einstiegsmodell ID.Every1 des Volkswagen-Konzerns soll rund 20.000 Euro kosten und 2027 auf den Markt kommen. 4 Min

Niedersachsen setzt auf Schnelllader

Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums hat sich dabei in den vergangenen Jahren der prozentuale Anteil von Schnellladepunkten erhöht. Ein Schnelllader könne mehrere und langsam ladende Ladepunkte ersetzen, so das Ministerium gegenüber NDR Niedersachsen. Dieser Weg gehöre zum Ansatz des Landes Niedersachsen und bediene die Anforderung der Nutzenden, die in möglichst kurzer Zeit ihren Wagen laden möchten. Niedersachsen bekenne sich weiterhin klar zur Elektromobilität. Vor rund einem Monat habe sich Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) im Bundesrat für günstigere Ladepreise ausgesprochen. Neben den Anschaffungskosten für ein Elektroauto sei eben der Strompreis entscheidend. "Der Ladestrompreis muss so gestaltet sein, dass er zwei Vorteile gegenüber fossilen Kraftstoffen bringt: er schont den Geldbeutel und das Klima", so Lies.

Bremen verzeichnet bundesweit größten Zuwachs

Bei den Ladepunkten liegt Niedersachsen im Bundesvergleich auf Platz vier hinter Bayern mit 31.463 Ladepunkten, Nordrhein-Westfalen (31.077) und Baden-Württemberg (27.778). Auf den Zuwachs bezogen liegt das Bundesland Bremen bundesweit auf dem Spitzenplatz: Zum Stichtag 1. Februar 2025 stieg die Zahl der Ladepunkte in den beiden Städten Bremen und Bremerhaven innerhalb eines Jahres um 39 Prozent auf 1.266 an, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. In ganz Deutschland gibt es den Angaben zufolge 161.686 Ladestationen und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

