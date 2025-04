KZ Bergen-Belsen: Heute wird der Befreiung vor 80 Jahren gedacht Stand: 27.04.2025 13:14 Uhr Vor 80 Jahren - im April 1945 - wurden die Insassen des Konzentrationslagers Bergen-Belsen befreit. Zu diesem Jahrestag findet heute eine Gedenkveranstaltung statt. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird erwartet.

Das Land Niedersachsen, jüdische Gemeinden und die Gedenkstätte Bergen-Belsen wollen am Sonntag an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnern. Auf dem sowjetischen Friedhof für Kriegsgefangene in Hörsten findet zunächst eine Kranzniederlegung statt. Danach beginnt die Gedenkfeier in Bergen-Belsen, bei der auch der jüdische Chor "Shabbaton Choir" auftreten wird.

Im Zentrum der Feier steht das Gedenken an die Opfer

Zu der Gedenkfeier werden einige bekannte Personen erwartet, darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, die Vize-Premierministerin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Angela Rayner, sowie der Botschafter des Staates Israel in Deutschland, Ron Prosor. Außerdem werden Hannovers Landesbischof Ralf Meister, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) eine Ansprache halten. Auch einige Überlebende werden Gedenkworte sprechen.

Gedenkfeier in Bergen-Belsen im Livestream

Interessierte können die Gedenkfeier live auf YouTube im Stream verfolgen. Der Livestream wird ohne Übersetzung im jeweiligen Original-Ton wiedergeben. Den Link zum Stream finden Sie hier:

15. April 1945: Viele Befreite starben kurze Zeit später

Am 15. April hatte bereits eine Gedenkfeier zu dem Anlass stattgefunden, bei der Bürgerinnen und Bürger Kerzen und Blumen abgelegt haben. 80 Jahre zuvor, am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Vor Ort fanden sie etwa 13.000 Leichen und 60.000 Häftlinge - abgemagert und schwer erkrankt. Teilweise so schwer, dass 14.000 Überlebende noch bis Ende Juni an den Folgen ihrer Haftbedingungen starben. Das KZ Bergen-Belsen ging als ein Symbol für die schlimmsten Gräuel und die unmenschliche Barbarei des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems in die Geschichte ein.

