Corona-Krisenstab: Omikron-Welle hat Gipfel wohl erreicht Stand: 15.02.2022 13:55 Uhr Corona-Krisenstabs-Chef Scholz blickt zuversichtlich auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen. Bei Inzidenz, Hospitalisierung und Intensivbettenbelegung stagnieren die Zahlen.

"Ich bin jetzt vergleichsweise optimistisch, dass die Omikron-Welle ihren Gipfel erreicht haben könnte", sagte Heiger Scholz bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs am Dienstag. Regierungssprecherin Anke Pörksen pflichtete ihm bei: "Es ist Land in Sicht und vielleicht können wir uns alle auf das Frühjahr freuen." Was das konkret für Lockerungen der Corona-Maßnahmen bedeutet, konnte sie noch nicht sagen und verwies dabei auf die morgigen Bund-Länder-Gespräche, bei denen sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über diesen Punkt austauschen wollen.

"Umsichtige Lockerungen" in der Breite

Nach der Bund-Länder-Konferenz werde Niedersachsen über die nächsten Schritte entscheiden, sagte Pörksen. Die Infektionslage werde dabei auf jeden Fall weiter mit berücksichtigt. Kommt es zu Lockerungen, werden diese sich laut Pörksen nicht nur auf einen Bereich beschränken. Stattdessen wolle die Landesregierung "in allen Bereichen umsichtige Lockerungsschritte vornehmen". Krisenstabs-Chef Scholz wurde etwas konkreter was Details anbelangt und berief sich dabei auf Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD), die in einigen Wochen mögliche Lockerungen im privaten und kulturellen Bereich in Aussicht gestellt hatte.

