Stand: 22.05.2020 17:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Krise: Ab Montag gelten weitere Lockerungen

Der Weg in eine neue Normalität zu Zeiten der Corona-Krise schreitet in Niedersachsen voran. Am Freitag hat die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, in der Landespressekonferenz die nächsten Lockerungen vorgestellt. Demnach dürfen ab Montag zahlreiche Einrichtungen den Betrieb wieder aufnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Hotels und Campingplätze, denen eine maximale Auslastung von 60 Prozent gestattet ist. Dienstreisende und Dauercamper zählen dabei nicht mit. Insofern sei theoretisch sogar eine komplette Belegung möglich, so Schröder. Eine Sonderrolle haben die Ostfriesischen Inseln, wo die Zahl der Gäste weiterhin begrenzt bleiben soll. Die zuständigen Landkreise sollen deshalb per Ausnahmegenehmigung selbst entscheiden dürfen, ab wann sie Hotelgäste wieder zulassen. Die Landesverordnung erlaubt die Anreise auf die Inseln bislang lediglich für mindestens einwöchige Aufenthalte in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen.

Neue Verordnung bringt weitere Lockerungen Niedersachsen 18.00 - 22.05.2020 18:00 Uhr Autor/in: Rüdiger Strauch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen, mit Abstandsvorgaben sind auch weitere Sportarten wieder möglich: Ab Montag werden in Niedersachsen weitere coronabedingte Einschränkungen gelockert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Viele Aktivitäten wieder möglich

Restaurants können ab der kommenden Woche nach dem Wegfall der 50-Prozent-Regel wieder alle Plätze vergeben. Pro Tisch sind allerdings weiter nur zwei Haushalte erlaubt, außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen eingehalten werden. Ebenfalls wieder öffnen können laut Schröder Freibäder, Fitnessstudios sowie sämtliche Sportanlagen für kontaktlose Aktivitäten. Voraussetzung ist jeweils die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Das Gleiche gilt auch für Freizeitparks, Minigolfanlagen, Kletterparks und Baumwipfelpfade. An Musikschulen dürfen Bläser und Chöre wieder in Gruppen bis zu vier Personen proben. Auch alle körpernahen Dienstleistungen sind wieder gestattet.

Lockerungen gelten außerdem für:

Jugendherbergen

Heimvolkshochschulen

Sämtliche Beratungsstellen

Stadtführungen (mit bis zu zehn Personen)

Seilbahnen (maximal 50-prozentige Auslastung)

Spielhallen

Spielbanken (nur Automaten)

Wettbüros

Videos 60:23 22. Mai, Freitag: Weitere Lockerungen angekündigt Am Freitag haben sich Claudia Schröder vom Krisenstab und Regierungssprecherin Anke Pörksen zum Corona-Fahrplan geäußert. Bei der Pressekonferenz ging es unter anderem um Hotels. Video (60:23 min)

Kinos und Theater bleiben noch zu

Geduld ist dagegen weiter im kulturellen Bereich gefragt. Wie Schröder mitteilte, bleiben Kinos, Theater und Opernhäuser vorerst geschlossen. Das betrifft auch Hallenbäder, Saunen und Indoor-Spielplätze. Im Gegensatz zu Schiff- und Kutschfahrten sind Busreisen ebenfalls noch nicht erlaubt. Regierungssprecherin Anke Pörksen stellte allerdings in Aussicht, dass diese Bereiche bei den nächsten Lockerungen ab 8. Juni berücksichtigt werden könnten.

Kontaktbeschränkungen gelten weiter

Hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen gibt es noch keine Änderungen. Vorerst dürfen sich weiter nur Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Gruppenbildung, gemeinsames Grillen im Park und öffentliche Versammlungen seien nach wie vor unzulässig, betonte Schröder. Weiterhin gelte die Maxime, die Kontakte auf das notwendige Minimum zu reduzieren.

Reimann lockert Maßnahmen in sozialen Bereichen

Zuvor hatte bereits Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Carola Reimann (SPD) angekündigt, ab Montag mehr Aktivitäten in sozialen Einrichtungen und Bereichen zuzulassen. "Die letzten Wochen mit vielen Einschnitten gerade im pflegerischen Bereich und in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe waren für viele Betroffene eine große Belastung", sagte Reimann am Freitag in Hannover. "Wir haben dabei die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, Alten und Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die in ihrem Alltag Rat und Unterstützung brauchen, klar im Blick. Deswegen bin ich sehr froh, dass die Lage mehr Freiheiten zulässt."

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten und Einrichtungen der Tagespflege dürfen mit der Hälfte ihrer Kapazitäten ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Downloads Die Regeln im Detail: Neuer Alltag mit Corona Die niedersächsische Landesregierung hat jetzt einen Stufenplan aufgestellt, wie schrittweise viele Einschränkungen im Alltag reduziert werden können. Hier gibt es die Infos zum Download. Download (120 KB)

Weitere Informationen zum Corona-Podcast des NDR NDR Info Corona-Podcast: Alle Folgen in der Übersicht NDR Info Professor Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, liefert im Coronavirus-Update Expertenwissen. Hier finden Sie alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2020 | 14:30 Uhr