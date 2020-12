Corona-Impfzentren: Das sind die Standorte in Niedersachsen Stand: 10.12.2020 16:29 Uhr Laut Niedersachsens Innenministerium stehen - bis auf einen - alle Standorte für die Corona-Impfzentren fest. Was nun noch fehlt, ist ein zugelassener Impfstoff.

"Nun kommt es nur noch darauf an, dass ausreichend Impfstoffe so schnell wie möglich in Niedersachsen ankommen", erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. "Mit den bewährten Kräften und Fähigkeiten des Katastrophenschutzes sind wir darauf bestmöglich vorbereitet."

Das sind die Standorte der Landkreise und Städte:

Ammerland: Schule, Virchowstraße 2, 26160 Bad Zwischenahn

Schule, Virchowstraße 2, 26160 Bad Zwischenahn Aurich: Sporthalle, Georgsheiler Weg 52, 26624 Südbrookmerland

Sporthalle, Georgsheiler Weg 52, 26624 Südbrookmerland Braunschweig: Stadthalle, Braunschweig, St. Leonhard 14, 38102 Braunschweig

Stadthalle, Braunschweig, St. Leonhard 14, 38102 Braunschweig Celle: Veranstaltungshalle, Hannoversche Straße 30b, 29221 Celle

Veranstaltungshalle, Hannoversche Straße 30b, 29221 Celle Cloppenburg: Jugendherberge, Am Campingplatz 7, 49681 Garrel-Petersfeld

Jugendherberge, Am Campingplatz 7, 49681 Garrel-Petersfeld Cuxhaven: Veranstaltungshalle, Lentzstraße 1, 27472 Cuxhaven

Veranstaltungshalle, Lentzstraße 1, 27472 Cuxhaven Delmenhorst: Sporthalle, Am Wehrhahn 6, 27749 Delmenhorst

Sporthalle, Am Wehrhahn 6, 27749 Delmenhorst Diepholz: Krankenhaus, Marie-Hackfeld-Str. 6, 27211 Bassum

Krankenhaus, Marie-Hackfeld-Str. 6, 27211 Bassum Emden: Veranstaltungshalle, Früchteburger Weg 17-19, 26721 Emden

Veranstaltungshalle, Früchteburger Weg 17-19, 26721 Emden Emsland: Veranstaltungshalle, Lindenstraße 24a, 49808 Lingen (Ems); Stadthalle, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg

Veranstaltungshalle, Lindenstraße 24a, 49808 Lingen (Ems); Stadthalle, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg Friesland: ehem. Schule, Potsdamer Straße 10, 26419 Schortens OT Roffhausen

ehem. Schule, Potsdamer Straße 10, 26419 Schortens OT Roffhausen Gifhorn: Stadthalle, Schützenplatz 2, 38518 Gifhorn

Stadthalle, Schützenplatz 2, 38518 Gifhorn Goslar: Sporthalle, Bei der Eiche 5, 38642 Goslar OT Oker

Sporthalle, Bei der Eiche 5, 38642 Goslar OT Oker Göttingen - Stadt: ehemaliger Großmarkt, Anna-Vandenhoeck-Ring 13, 37081 Göttingen

ehemaliger Großmarkt, Anna-Vandenhoeck-Ring 13, 37081 Göttingen Göttingen - Landkreis: Sporthalle, Heidestraße 10, 37412 Herzberg am Harz; Sporthalle, Godehardstraße 11, 37081 Göttingen

Sporthalle, Heidestraße 10, 37412 Herzberg am Harz; Sporthalle, Godehardstraße 11, 37081 Göttingen Graftschaft Bentheim: Gewerbehalle, Paulstr. 4-8, 48529 Nordhorn

Gewerbehalle, Paulstr. 4-8, 48529 Nordhorn Hameln-Pyrmont: Unterkunftsgebäude, Reimerdeskamp, 31787 Hameln

Unterkunftsgebäude, Reimerdeskamp, 31787 Hameln Hannover - Region und Landeshauptstadt: Messehalle, Messegelände, 30521 Hannover, Messehalle 25

Messehalle, Messegelände, 30521 Hannover, Messehalle 25 Harburg: Stadthalle, Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen (Luhe); Veranstaltungshalle, Richard-Schmidt-Straße 27, 21244 Buchholz

Stadthalle, Luhdorfer Straße 29, 21423 Winsen (Luhe); Veranstaltungshalle, Richard-Schmidt-Straße 27, 21244 Buchholz Heidekreis: Veranstaltungshalle, Soltauer Str. 39, 29683 Bad Fallingbostel

Veranstaltungshalle, Soltauer Str. 39, 29683 Bad Fallingbostel Helmstedt: Sporthalle, Kantstraße 27, 38350 Helmstedt

Sporthalle, Kantstraße 27, 38350 Helmstedt Hildesheim - Landkreis und Stadt: Sporthalle, Steuerwalder Str. 158, 31137 Hildesheim; Sporthalle, Kalandstraße 19, 31061 Alfeld / Leine

Sporthalle, Steuerwalder Str. 158, 31137 Hildesheim; Sporthalle, Kalandstraße 19, 31061 Alfeld / Leine Holzminden: Gewerbehalle, Zeppelinstraße 6, 37603 Holzminden

Gewerbehalle, Zeppelinstraße 6, 37603 Holzminden Leer: Schule, An der Schule 6, 26835 Hesel

Schule, An der Schule 6, 26835 Hesel Lüneburg: Liegenschaft noch in finaler Klärung

Liegenschaft noch in finaler Klärung Nienburg: ehem. Schule, Weserweg 48, 31623 Drankenburg

ehem. Schule, Weserweg 48, 31623 Drankenburg Northeim: Stadthalle, Medenheimer Str. 4, 37154 Northeim

Stadthalle, Medenheimer Str. 4, 37154 Northeim Oldenburg - Stadt: Messehalle, Europaplatz 12, 26123 Oldenburg

Messehalle, Europaplatz 12, 26123 Oldenburg Oldenburg - Land: ehem. Verbrauchermarkt, Westring 7, 27793 Wildeshausen

ehem. Verbrauchermarkt, Westring 7, 27793 Wildeshausen Osnabrück - Stadt: Sporthalle, Schlosswall 10, 49080 Osnabrück

Sporthalle, Schlosswall 10, 49080 Osnabrück Osnabrück - Land: ehem. Verbrauchermarkt, Borsigstraße 2, 49134 Wallenhorst; ehem. Verbrauchermarkt, Leimbrink 1-3, 49124 Georgsmarienhütte

ehem. Verbrauchermarkt, Borsigstraße 2, 49134 Wallenhorst; ehem. Verbrauchermarkt, Leimbrink 1-3, 49124 Georgsmarienhütte Osterholz: Stadthalle, Jacob-Frerichs-Straße 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Stadthalle, Jacob-Frerichs-Straße 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck Peine: Industriehalle, Woltorfer Straße 77a, 31224 Peine

Industriehalle, Woltorfer Straße 77a, 31224 Peine Rotenburg (Wümme): ehem. Krankenhaus , Dr. Otto-Straße 2, 27404 Zeven

ehem. Krankenhaus , Dr. Otto-Straße 2, 27404 Zeven Salzgitter: Unterkunftsgebäude, Hans-Birnbaum-Straße 30-32, 38229 Salzgitter

Unterkunftsgebäude, Hans-Birnbaum-Straße 30-32, 38229 Salzgitter Schaumburg: Festhalle, Enzer Straße 19a, 31655 Stadthagen

Festhalle, Enzer Straße 19a, 31655 Stadthagen Stade: Industriehalle, Sophie-Scholl-Weg 24, 21684 Stade-Ottenbeck

Industriehalle, Sophie-Scholl-Weg 24, 21684 Stade-Ottenbeck Uelzen und Lüchow-Dannenberg: Stadthalle, Am Schützenplatz 1, 29525 Uelzen

Stadthalle, Am Schützenplatz 1, 29525 Uelzen Vechta: Gewerbehalle, Robert-Bosch-Straße 1, 49393 Lohne

Gewerbehalle, Robert-Bosch-Straße 1, 49393 Lohne Verden: Containerbau am Kreishaus, Lindhooper Straße 67a, 27283 Verden (Aller)

Containerbau am Kreishaus, Lindhooper Straße 67a, 27283 Verden (Aller) Wesermarsch: ehem. Schule, Kirchenstraße 17, 26919 Brake

ehem. Schule, Kirchenstraße 17, 26919 Brake Wilhelmshaven: ehem. Verbrauchermarkt, Güterstraße 48a, 26389 Wilhelmshaven

ehem. Verbrauchermarkt, Güterstraße 48a, 26389 Wilhelmshaven Wittmund: Jugendherberge, Esens-Bensersiel, Grashauser Flage 2, 26427 Esens-Bensersiel

Jugendherberge, Esens-Bensersiel, Grashauser Flage 2, 26427 Esens-Bensersiel Wolfenbüttel: Veranstaltungshalle, Schweigerstraße 8, 38300 Wolfenbüttel

Veranstaltungshalle, Schweigerstraße 8, 38300 Wolfenbüttel Wolfsburg: Veranstaltungshalle, Heinrich-Heine-Straße, 38440 Wolfsburg

