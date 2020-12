Corona-Impfungen gestartet: "Ein echter Lichtblick" Stand: 27.12.2020 13:53 Uhr Die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus sind auch in Niedersachsen verabreicht worden - zunächst in den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) haben am Sonntag eines der ersten mobilen Impfteams begleitet. "Ich freue mich, dass wir am Ende dieses Jahres einen echten Lichtblick haben werden", sagte Weil vor dem Pflegezentrum Schlüter in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück). In der privaten Einrichtung leben rund 100 Frauen und Männer. 70 Menschen sind dort beschäftigt. Im Landkreis Cloppenburg wurden am Sonntag ebenfalls erste Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft.

Weitere Informationen Ihre Fragen zur Corona-Impfung Am 27. Dezember ist Impfstart: Arzt Jens Wagenknecht beantwortet Ihre Frage rund um die Corona-Impfung. mehr

Weitere Landkreise ab Montag

Am Sonnabend war der erste in der EU zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus bundesweit ausgeliefert worden. Knapp 10.000 Impfdosen sollten nach Niedersachsen kommen. Sie wurden aus einem geheim gehaltenen Zentrallager zunächst an die Landkreise Osnabrück und Cloppenburg verteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die beiden Landkreise wurden ausgewählt, weil es dort über einen längeren Zeitraum hohe Corona-Infektionszahlen und viele Fälle in Pflegeheimen gegeben hat. Von Montag an soll auch in weiteren Landkreisen in Niedersachsen mit dem Impfen begonnen werden. Bis Ende des Jahres erwartet des Land weitere knapp 117.000 Dosen. Ab Januar sollen wöchentlich 63.000 Dosen für Niedersachsen zur Verfügung stehen.

Frühstart in Sachsen-Anhalt

Eigentlich sollte die Impfkampagne bundesweit am Sonntag beginnen. Doch bereits am Sonnabend wurden in Halberstadt im Harz (Sachsen-Anhalt) Bewohner eines Seniorenheims als erste Personen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Zuerst wird in Senioren- und Pflegeheimen geimpft. NDR.de beantwortet hier die wichtigsten Fragen zum Impfen. mehr

Impfverordnung legt Reihenfolge fest

Wer zuerst gegen das Coronavirus geimpft wird, regelt bundesweit eine Rechtsverordnung, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterzeichnet hat. Demnach besteht die Gruppe mit der höchsten Priorität neben Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen aus über 80-Jährigen sowie medizinischem Personal, das einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist. Die Jüngeren und Gesünderen müssten sich noch gedulden, sagte Spahn am Sonnabend. Voraussichtlich Mitte 2021 könne auch das Impfen in der Fläche beginnen. Spahn stimmte die Bürger darauf ein, dass angesichts der Größe der Kampagne vielleicht nicht alles sofort ganz glatt laufen wird. "Es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ruckeln, das ist ganz normal." Eine Impfpflicht besteht nicht.

Videos 4 Min 50 Impfzentren stehen in Niedersachsen bereit Zu Beginn wird eine begrenzte Zahl Menschen geimpft. Wer wird das sein? Sozialministerin Reimann im Interview. (17.12.2020) 4 Min

Start der Impfzentren noch nicht bekannt

Die 50 Impfzentren im Land sollen zu einem späteren Zeitpunkt die Arbeit aufnehmen - ein genaues Datum wurde zunächst nicht genannt. Organisatorisch sind die Zentren nach Angaben des Niedersächsischen Städtetages bereits betriebsbereit. Nach einem Bericht der "Nordsee-Zeitung" erlaubt die Landesregierung die freie Wahl des Corona-Impfzentrums. Den Menschen werde das für sie nächstgelegene Impfzentrum vorgeschlagen, grundsätzlich könnten sie aber jedes beliebige andere Impfzentrum in Niedersachsen auswählen, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums der Zeitung.

Mahnungen aus der Politik: Weiter an Regeln halten

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, sprach am Sonntag von einem starken "Signal der Hoffnung". Sie warnte aber auch vor Leichtsinn: "Trotz aller Euphorie, die mit dem Impfstart verbunden ist, müssen wir weiterhin aufmerksam und vorsichtig sein. Abstand halten, Maske tragen, Risikogruppen schützen." Vorerst gebe es "keine Grundlage für verfrühte Lockerungsmaßnahmen".

Auch Gesundheitspolitiker des Bundes appellierten an die Bevölkerung, sich weiterhin an die Corona-Schutzmaßnahmen zu halten. "Wir sehen an den aktuellen Infektionszahlen, dass uns die Corona-Pandemie noch einige Zeit im Griff haben wird", sagte etwa die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag, am Sonntag. Die Regeln müssten eingehalten werden, "auch an Silvester". SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb in einem Gastbeitrag für die "Welt", "dass die Bevölkerung diese Herausforderung nach wie vor unterschätzt". Das kommende Jahr werde "sehr stark bestimmt werden durch das, was in den nächsten Monaten passiert. Die Zeit bis mindestens Anfang April wird die mit Abstand schwerste in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sein." Lauterbach warnte ebenso wie Modder davor, die Einschränkungen zu früh zu lockern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 14:00 Uhr