Corona-Impfung in Niedersachsen: Weitere Berufsgruppen dran Stand: 16.05.2021 19:50 Uhr Ab Montag können sich Mitarbeitende weiterer Berufsgruppen gegen Covid-19 impfen lassen. Das Land Niedersachsen öffnet die Impfgruppe der Priorität drei derzeit stufenweise.

Nun können sich unter anderem Beschäftigte von Supermärkten um Impftermine bemühen, ebenso Menschen, die in wichtigen Positionen etwa bei Polizei, Justiz, Verwaltungen und Hilfsorganisationen arbeiten. Dafür brauchen sie entsprechende Bescheinigungen ihrer Arbeitgeber, die sie im regionalen Impfzentrum beziehungsweise beim Arzt vorlegen müssen.

Wer kann sich ab Montag impfen lassen?

Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel

Mitglieder von Verfassungsorganen

in relevanter Position Tätige bei Verfassungsorganen, Regierungen, Verwaltungen, Polizei, Zoll, Katastrophenschutz, Technischem Hilfswerk, Hilfsorganisationen, Justiz und Rechtspflege, Medien- und Pressewesen

in relevanter Position Tätige bei Auslandsvertretungen, politischen Stiftungen oder Organisationen und bestimmten Einrichtungen mit Sitz in Deutschland

Vorrang für zweite Impfung, weniger Termine für Erstimpfung

Allerdings ist Geduld gefragt. Denn nach Angaben des Gesundheitsministeriums standen am Freitag rund 580.000 Menschen auf der Warteliste des Landes - und diese dürfte sich zunächst weiter füllen. In Niedersachsen erhalten derzeit vorrangig Menschen ihre Zweitimpfung. Erstimpfungen finden laut Ministerium weiterhin statt, allerdings deutlich weniger als zuletzt. In den Arztpraxen sei die Nachfrage derzeit ebenfalls größer als das Angebot, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Landtagsopposition fordert verlässliche Strategie

Für das Herunterfahren der Erstimpfungen gibt es heftige Kritik von Grünen und Liberalen im Landtag. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg nannte das Vorgehen der rot-schwarzen Koalition einen "Skandal". "Wie kann eine Landesregierung ihre Lockerungsstrategie im Parlament mit dem kräftigen Impffortschritt argumentieren und fast zeitgleich den Impfzentren mitteilen, dass sie Lieferschwierigkeiten haben und vorerst keine Erstimpfungen vornehmen können?" Die Regierung müsse umgehend eine tragfähige und verlässliche Strategie entwickeln. Das sieht auch FDP-Gesundheitspolitikerin Susanne Schütz so: "Dass die Zweitimpfungen anstehen, ist schon lange klar." Warum die Landesregierung trotzdem noch vor Kurzem die Impfberechtigung für die Priorisierungsgruppe drei ausgerufen hat, sei nicht nachzuvollziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2021 | 08:00 Uhr