Corona: Hier wird gestoppt, dort wird geshoppt Stand: 03.04.2021 14:42 Uhr Seit der Karwoche gelten vielerorts in Niedersachsen Ausgangssperren. An Schulen werden Selbsttests Pflicht. Und in ausgewählten Kommunen öffnen die Geschäfte.

Am Sonnabend hat die Landesregierung die zunächst 14 Modellkommunen benannt, in denen nach Ostern unter Auflagen Geschäfte, Außengastronomie, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen öffnen dürfen. Voraussetzungen sind ein negativer Corona-Test und Hygienemaßnahmen.

Ohne negativen Test keine Teilnahme am Unterricht

Mit Tests geht es auch nach den Osterferien an den Schulen weiter: Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) will, dass sich Schülerinnen, Schüler und Schulpersonal nach den Osterferien bei Präsenz zweimal in der Woche testen. "Getestet wird selbst. Und getestet wird zu Hause - für alle Beteiligten", sagte der Minister. Alle anderen Maßnahmen in den Schulen und Klassenräumen blieben bestehen. Die verpflichtenden Selbsttests dienten dazu, die Sicherheit an den Einrichtungen zu erhöhen. "Ohne negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen - das gilt auch für Angebote der Notbetreuung", so Tonne weiter.

In vielen Städten gilt die Ausgangssperre

Inzwischen haben viele Landkreise und Städte wegen hoher Corona-Inzidenzen nächtliche Ausgangssperren angeordnet. Bewohnende einer Kommune mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 und mehr dürfen demnach ihr Grundstück zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. In der Region Hannover gilt eine Sonderregelung, die den Beginn der Ausgangssperre ab 22 Uhr festlegt. Grundsätzlich können die Kommunen selbst weitere Verschärfungen beschließen, wie etwa Maskenpflicht im Auto oder Betretungsverbote für öffentliche Plätze. Landkreise und kreisfreie Städte können ab einer Inzidenz von 100 Ausgangssperren verhängen.

Weil: Kontakte über die Feiertage meiden

Schon in der Woche vor Ostern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Bürgerinnen und Bürger eindringlich dazu aufgerufen, trotz der abgesagten sogenannten Osterruhe Kontakte über die Feiertage zu meiden. Das öffentliche Leben in Niedersachsen müsse in den nächsten zehn bis 14 Tagen "soweit wie irgend möglich" heruntergefahren werden. Nur dann bestehe die Chance, die dritte Corona-Infektionswelle zu brechen oder wenigstens abzuflachen. "In den nächsten Tagen müssen wir alles tun, um die stark ansteigenden Infektionszahlen deutlich abzubremsen", erklärte Weil.

Gemeinden entscheiden über Präsenzgottesdienste zu Ostern

Trotz der steigenden Infektionszahlen empfangen viele Kirchen im Land zu Ostern Gläubige. Der katholische Bischof Heiner Wilmer etwa hatte die Kirchengemeinden in seinem Bistum Hildesheim aufgerufen, Gottesdienste mit Besucherinnen und Besuchern zu feiern. Die Gottesdienste sollen zudem digital übertragen werden, wenn es technisch möglich ist. Die geltenden Hygienevorschriften müssten eingehalten werden und die Gottesdienste sollten nicht länger als eine Stunde dauern, so Wilmer weiter.

Ansammlungsverbot über Ostern unabhängig von Inzidenz

Laut der neuen Corona-Verordnung vom 29. März sind vom 2. bis 5. April - über die Osterfeiertage - auch tagsüber "Ansammlungen", also Treffen von vielen Personen in der Öffentlichkeit, verboten. Diese Regelung gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort. Spaziergänge seien zwar möglich, doch Polizei und Ordnungsämter würden die Kontrollen rund um touristische Ziele verstärken.

Pro Haushalt nur eine Person ab Inzidenzwert 100

Für Kommunen mit einer Inzidenz über 100 gilt die sogenannte Einpersonen-Regel. Sie besagt, dass die Personen eines Haushalts sich nur mit einer weiteren Person treffen dürfen - Kinder bis einschließlich sechs Jahren sind davon ausgenommen. Gastronomie und Hotels bleiben geschlossen, auch das sogenannte Terminshopping ist nicht mehr möglich. Kitas arbeiten in Notbetreuung.

Impfkampagne in Pflegeheimen fast abgeschlossen

Ermutigende Nachrichten gibt es aus Niedersachsens Pflegeheimen: Nach dem schleppenden Start ist die Impfkampagne dort fast abgeschlossen. In zwei Prozent aller Heime fehlte laut Gesundheitsministerium Ende März noch die Zweitimpfung. "Ein erster wichtiger Meilenstein beim Schutz der Gruppe hochverletzlicher Personen ist erreicht", sagte Ministerin Daniela Behrens (SPD). Durch die Impfungen sei die Zahl der Infektionen deutlich zurückgegangen. Auch die Zahl der Heimbewohnerinnen und -bewohner, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, ist laut Ministerium deutlich gesunken.

Strategisches Testen der Menschen

Nach Ostern will Niedersachsen das Infektionsgeschehen durch deutlich mehr Tests in den Griff bekommen, wie Ministerpräsident Weil in einer Regierungserklärung ausführte. Laut Experten müssten 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden. Dies erreiche man in Niedersachsen über die Schulen und die drei Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Hinzu komme die Gruppe der Bürger, die sich auf Kosten des Bundes testen lassen können, so Weil.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls zehn Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

