Corona: Erste Lockerungen für Personen mit vollem Impfschutz Stand: 15.04.2021 15:55 Uhr Das Land Niedersachsen verlängert am Wochenende seine Corona-Verordnung - nach Informationen des NDR Niedersachsen weitgehend unverändert. Neu ist allerdings: Die Testpflicht für Geimpfte entfällt.

Dies gilt beispielsweise für Besuche in Pflege- und Seniorenheimen oder bei Terminen in Kosmetikstudios. Voraussetzung ist, dass die betroffene Person mindestens zwei Wochen zuvor ihre zweite Corona-Impfung erhalten hat. Damit setze das Land eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) um, sagte Staatssekretär Jörg Mielke am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtages. In der kommenden Woche will der Bund das Infektionsschutzgesetz verabschieden. Danach soll auch die Landesverordnung angepasst werden.

Neue Quarantäne-Regeln in der Region Hannover

Die Region Hannover setzt auf Empfehlung des RKI ab sofort eine Quarantäne-Regelung für immunisierte Personen um, wie sie am Donnerstag mitteilte. Demnach müssen Bürgerinnen und Bürger trotz eines engen Kontaktes zu einer infizierten Person "nicht automatisch in Quarantäne", wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:



die Zweit-Impfung liegt mindestens 14 Tagen zurück

die Erkrankung ist seit Pandemiebeginn nachweislich durchgemacht worden und eine Einfachimpfung liegt vor

die Erkrankung ist im laufenden Jahr 2021 durchgemacht worden

Abstands- und Hygieneregeln trotz Impfung einhalten

Sollte eine geimpfte Person allerdings positiv getestet werden, werde eine Quarantäne verfügt, hieß es in der Mitteilung. Die Region wies darauf hin, dass eine Zweifach-Impfung zwar einen guten, aber keinen hundertprozentigen Schutz vor Corona gewähre. Deshalb schließe sich das Gesundheitsamt der RKI-Empfehlung an, nach der auch Geimpfte weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Maskenpflicht, einhalten sollen.

