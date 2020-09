Stand: 29.09.2020 15:35 Uhr Corona-Beratungen mit Merkel: Weil äußert sich am Abend

Werden Teilnehmerzahlen bei privaten und öffentlichen Feiern begrenzt? Kommen bundeseinheitliche Beschränkungen wegen der hohen Corona-Neuinfektionen? Gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seinen Kolleginnen und Kollegen der Länder berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Anschluss will sich Weil in einer Pressekonferenz öffentlich äußern. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle im Livestream.

Obergrenze von 25 Personen bei privaten Feiern

Der Bund ging mit dem Vorschlag einer Obergrenze für Feiern in privaten Räumen von 25 Teilnehmern in das Gespräch. In öffentlichen Räumen solle die Grenze bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es im Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen per Videokonferenz. Auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol wird nachgedacht. Insgesamt plädiert der Bund für ein regional abgestuftes Vorgehen anstelle pauschaler Maßnahmen.

Videos 2 Min Corona Kompakt: Landkreise für einheitliche Regeln Es sollen nicht mehr als 50 Menschen an Privatfeiern teilnehmen dürfen - das fordert der Landkreistag vor dem Corona-Krisengipfel. Außerdem: Orgel-Entdeckertage im Corona-Modus. 2 Min

Uneinigkeit vor dem Gespräch

Gerade bei der Diskussion um die Obergrenze bei Feierlichkeiten gab es bereits im Vorfeld Meinungsverschiedenheiten: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprachen sich dafür aus. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist dagegen. Alltagsfragen wie die Teilnehmerzahl an Familienfeiern müssten nicht bundeseinheitlich geregelt werden, sagte sie.

Erlassen Länder Regelungen?

Offen ist, ob die genannten Maximalzahlen für private Feiern nur gelten sollen, wenn bestimmte Grenzwerte bei den Neuinfektionen überstiegen werden. In dem Entwurf heißt es auch, die Länder würden Regelungen zu Teilnehmerzahlen bei Festen erlassen, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen die Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten ist. Das bedeutet, dass über die kritische Zahl von Neuinfektionen für diese Regelung in der Konferenz noch verhandelt werden muss.

Bußgeld bei falschen persönlichen Angaben

Wer in den Gästelisten der Gastronomie falsche persönliche Angaben macht, dem droht den Plänen des Bundes zufolge ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Wegen der gleichzeitig erwarteten Grippewelle in der Herbst- und Winterzeit schlägt der Bund außerdem den Einsatz von Fieber-Ambulanzen vor. So soll verhindert werden, dass Krankenhäuser und Arztpraxen überlastet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.09.2020 | 18:00 Uhr