Cold Case: Fall Gitta Schnieder Thema bei "Aktenzeichen XY" Stand: 22.03.2023 21:06 Uhr Im Jahr 1989 wurde die 45-jährige Gitta Schnieder im Landkreis Harburg ermordet. Am Mittwoch, knapp 34 Jahre später, wurde der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" aufgegriffen.

Die Frau war am 10. April 1989 mit einem Stich in den Hals getötet worden, als sie mit ihrem Hund in dem Wald zwischen den Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze spazieren ging. Jogger fanden die Leiche wenig später. Vor rund einem Monat waren dann bei einer umfangreichen Suche im Lohberger Forst insgesamt 150 Gegenstände gefunden worden - vier davon wurden mittlerweile als ermittlungsrelevant eingestuft. Beim Durchkämmen der Waldfläche entdeckte das Suchteam aus rund 60 Personen laut Ermittlern auch Goldschmuck, alte Münzen sowie eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

VIDEO: "Cold Case": Polizei rollt den Fall Gitta Schnieder wieder auf (27.02.2023) (2 Min)

Ermittler hoffen weiterhin auf Zeugenhinweise

In der TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" stellte ein Kriminalhauptkommissar den Mordfall nun der breiten Öffentlichkeit vor. Die Ermittler haben weiterhin die Hoffnung auf Zeugen, die Hinweise zur Identifikation des unbekannten Täters liefern können. "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Täter im Fall Gitta Schnieder noch lebt", sagte Thilo Speich vom Sachgebiet Cold Case bei der Polizei Lüneburg. Wer Hinweise zu den Geschehnissen am Tattag oder zu Gitta Schnieder selbst hat, solle sich unter Telefon (04131) 83 06 1181 oder per Mail an cold-case@pd-lg.polizei.niedersachsen.de melden.

