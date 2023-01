Laufprojekt: Chronisch Kranker joggt durch jede Straße in Stade Stand: 30.01.2023 11:31 Uhr Mario Krömer ist mindestens einmal durch alle Straßen seiner Heimatstadt Stade und seiner Geburtsstadt Buxtehude gejoggt. Mit dem Laufprojekt "Every Single Street" will er anderen Menschen Mut machen.

Der 43-Jährige bekam mit 21 Jahren die Diagnose "Colitis Ulcerosa" - eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED), an der in Deutschland laut dem Uniklinikum Heidelberg jährlich rund 6 von 100.000 Menschen erkranken. Krömer spricht nur von "der unsichtbaren Krankheit", weil seine Behinderung äußerlich nicht zu erkennen ist. Dabei hat sie schwere Folgen für die Betroffenen. Bei ihnen treten während eines Schubs krampfartige Schmerzen und eine totale Erschöpfung ein.

Nächstes Ziel ist Sylt

Auch Krömer litt in der Vergangenheit darunter und musste deswegen seine Ausbildung als Erzieher abbrechen. Nach einer zwischenzeitlichen Anstellung im Einzelhandel bezieht er aktuell Bürgergeld. Doch statt verbittert zu sein, fing er mit 35 Jahren mit dem Laufen an. Der Sport gebe ihm "auch in kranken Zeiten eine Mitte, die trotz mancher Rückschläge nie ins Wanken gerät", schreibt er in seinem Blog, den er im Herbst 2021 startete. Wenn nicht gerade ein Schub einsetzt, mache sich seine Krankheit kaum bemerkbar. Krömer hat sich schon ein neues Ziel gesetzt und möchte spätestens im Oktober die Nordseeinsel Sylt in Angriff nehmen.

