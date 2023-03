Bundesweiter Warnstreik am Montag: Das kommt auf Niedersachsen zu Stand: 26.03.2023 18:32 Uhr Nach Warnstreiks in den vergangenen Wochen geht es am Montag bundesweit weiter. In Niedersachsen haben die Osterferien begonnen - und es gibt keine Fernzüge, kaum Nahverkehr und wenige Flüge.

Der Hinweis der Deutschen Bahn ist deutlich: "Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen." Die Bahn stellt den Fernverkehr am Montag komplett ein, auch am Sonntagabend könne es schon Einschränkungen geben. Der Nahverkehr werde ebenfalls massiv beeinträchtigt sein. Züge der Nordwestbahn fahren am Montag auch nicht. Die Beschäftigten der privaten Eisenbahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx streiken zwar nicht, trotzdem rechnet die Betreibergesellschaft mit Verspätungen und Ausfällen wegen des Stillstands bei den anderen Bahnunternehmen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ebenso wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zu den umfassenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Arbeitskampf beginnt in der Nacht zu Montag um 0 Uhr und endet um Mitternacht in der Nacht zu Dienstag.

Busse und Bahnen bleiben im Depot

Der öffentliche Nahverkehr mit Bussen und Bahnen liegt im Organisationsbereich von ver.di. Auch hier sind die Mitarbeitenden zum Warnstreik aufgerufen. Es ist davon auszugehen, dass in Niedersachsen praktisch keine Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen fahren werden. Bei der Üstra in Hannover etwa wird der Betrieb dem Unternehmen zufolge am Montag von 3 Uhr morgens bis Betriebsschluss eingestellt. Zu Einschränkungen soll es auch beim Busunternehmen Regiobus kommen. Die S-Bahn Hannover teilte mit, man setze alles daran, "den Betrieb so weit wie möglich durchzuführen", Ausfälle seien aber möglich. In Hannover sind ab 10 Uhr eine Demonstration und dann eine Kundgebung in der Innenstadt geplant.

Flughafen Hannover: Keine Flüge ab Sonntagabend

Umplanen müssen auch Fluggäste, die am Montag von Hannover aus starten wollten. Wie der Hannover Airport in Langenhagen mitteilte, findet von Sonntagabend um 21 Uhr bis in die Nacht zu Dienstag um 1.30 Uhr kein regulärer Flugbetrieb statt. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind den Gewerkschaften zufolge die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienstleister von der AGS Hannover sowie der Luftsicherheit von Securitas und ICTS. Für den Zeitraum des Warnstreiks waren in Hannover 54 Abflüge und 62 Ankünfte geplant. Am Flughafen Bremen herrscht ebenfalls Stillstand. Nicht von den Warnstreiks betroffen ist hingegen der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO).

Fähren fahren regulär zu den Inseln

Die Nordseeküste und die Ostfriesischen Inseln sind nach Angaben der Tourismus-Agentur Nordsee zu Ferienbeginn gut gebucht. Nach Informationen des NDR Niedersachsen sind die Fähren nicht von den Warnstreiks betroffen. Da am Montag der Nah- und der Fernverkehr still stehen, habe es aber Umbuchungen gegeben, sagte der Fahrdienstleiter der Reederei Frisia, Lars Feldmann. Einige Besucher hätten ihre Rückreise von Montag auf Sonntag vorverlegt, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückreisen zu können.

Warnstreiks: Verkehrsminister Lies hat Verständnis

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich angesichts der Warnstreiks verständnisvoll. "Wenn wir gute Fachkräfte finden wollen, dann müssen wir auch gute Arbeit sicherstellen", sagte er. Es sei das gute Recht der Gewerkschaften, mit Warnstreiks darauf aufmerksam zu machen. Nun müssten Kompromisse her: "Ich glaube, das Signal ist angekommen. Aber die Aufgabe muss jetzt sein, Lösungen zu finden."

Unternehmerverbände kritisieren Warnstreiks

Die Unternehmerverbände Niedersachsen befürchten, dass Waren möglicherweise nicht rechtzeitig geliefert werden können. Ein Warnstreik, der den gesamten öffentlichen Verkehr in Deutschland lahmlege, sei kein Warnstreik mehr, sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft ver.di weist Bedenken zurück: Ein einziger Streiktag führe nicht dazu, dass die Versorgung der Menschen nicht mehr gewährleistet sei. Kritik kommt auch vom Handelsverband. Er befürchtet weniger Umsatz - ebenso wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Das fordert ver.di für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Ver.di will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen erhöhen. Am Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Tarifverhandlungen: EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Die EVG hatte Ende Februar die Verhandlungen mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen begonnen. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an - bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

