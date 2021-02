Branchentarifvertrag in der Pflege gescheitert Stand: 25.02.2021 22:25 Uhr Dass Altenpflegekräfte anständig bezahlt werden sollten, ist gesellschaftlicher Konsens. Doch nun, da es mit der Bezahlung ins Detail geht, blockieren ausgerechnet die Wohlfahrtsverbände der Kirchen.

von Christina Harland

Vom Corona-Applaus allein können sich Altenpflegekräfte nichts kaufen. Deshalb hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Branchentarifvertrag angeregt. Doch einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Beschäftigten in der Altenpflege wird es vorerst nicht geben. Am Donnerstag hat die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) der Caritas ihre Zustimmung für das ehrgeizige Vorhaben verweigert. Der Bundesarbeitsminister sprach von einer bitteren Nachricht für die Pflegekräfte. Er könne die Kirchen nicht auf den Weg des Tarifvertrags zwingen, aber er sei "enttäuscht, dass man diese historische Chance nicht genutzt hat."

Bundesweit erster Branchentarif sollte ausgeweitet werden

Die Gewerkschaft Ver.di hatte Anfang Februar mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflege (BVAP) einen Tarifvertrag abgeschlossen. Diesen bundesweit ersten Branchentarifvertrag wollte Bundesarbeitsminister Heil für allgemeinverbindlich erklären lassen. Beschäftigte in der Altenpflege hätten demnach ab 1. August schrittweise bis 2023 bis zu 25 Prozent mehr Lohn bekommen. Der noch junge BVAP ist der drittgrößte Arbeitgeberverband in der Pflege und vertritt viele Betriebe der Arbeiterwohlfahrt (AWO), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und der Volkssolidarität, die in Ostdeutschland vertreten ist.

Widerstand auch von den privaten Arbeitgebern

In den beiden größeren Verbänden bpa und AGVP sind die privaten Arbeitgeber organisiert. Sie torpedierten den Tarifvertrag von Beginn an und wollten ihn vor Gericht für ungültig erklären lassen. Die nun verweigerte Zustimmung der Caritas für den Tarifvertrag für alle macht das allerdings obsolet. Gegen den Widerstand der kirchlichen Wohlfahrtsverbände gibt es keine Möglichkeit, den Tarifvertrag für alle in der Pflege zu realisieren. Die Zustimmung von Caritas und Diakonie war Voraussetzung für das Verfahren.

Tarifkommission uneinig

Ein Sprecher der Arbeitgeberseite in der Tarifkommission sagte, man wisse um die Bedeutung der Entscheidung und habe sie sich nicht leicht gemacht. Aber die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit sei nicht zustande gekommen.

Branchentarif wäre gerade für Niedersachsen wichtig

David Matrai von der Gewerkschaft Ver.di in Niedersachsen findet das skandalös: "Die Arbeitgeber der Caritas verspielen damit ihre Glaubwürdigkeit im Kampf für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege und soziale Gerechtigkeit." Der Wettbewerb in der Altenpflege dürfe nicht mehr über Lohndumping laufen. Ein Tarifvertrag für alle in der Pflege hätte gerade in Niedersachsen große Relevanz, wo der Anteil profitorientierter Pflegeanbieter besonders hoch sei, so Matrai.

Private Anbieter loben "Bekenntnis zur Tarifautonomie"

Die privaten Arbeitgeber aus der Pflegebranche begrüßten die Entscheidung der Caritas-Kommission erwartungsgemäß. Der Präsident des bpa, Rainer Brüderle, betonte, die Kommission habe trotz des hohen Drucks ein Bekenntnis zur Tarifautonomie abgegeben.

Am Widerstand der Kirchen gescheitert: "Schwer erträglich!"

Der Niedersachse Rifat Fersahoglu-Weber aus Lengede ist Vorsitzender des Arbeitgeberverbands der AWO auf Bundesebene. Seit vielen Jahren engagiert er sich für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in seiner Branche. Er reagierte bestürzt auf das Votum: "Die Caritas entzieht sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und lässt viele Pflegekräfte mit ihrer Entscheidung im Regen stehen." Dass dieses sozialpolitische Projekt ausgerechnet am Widerstand der kirchlichen Kommissionen scheitere, obwohl sie selbst kaum von Lohnsteigerungen betroffen gewesen wären, sei schwer erträglich.

Sozialpolitische Komponente nicht begriffen?

Das findet auch der Braunschweiger Pastor Rüdiger Becker anstößig. Er ist Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Dienstgeberverbands mit bundesweit 40.000 Beschäftigten. Dass ausgerechnet die kirchlichen Arbeitgeber das Projekt nun scheitern lassen - seine Kollegen unter den Arbeitgebern in Teilen der anderen Bundesländer - sei beschämend. Am Freitag stimme die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie ab. Auch da seien große Teile Arbeitgeberseite gegen den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege. "Dir kirchlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie haben die sozialpolitische Dimension nicht begriffen. Die Menschen, die in der Pflege schlecht bezahlt werden, landen als Rentner bei uns in den Suppenküchen."

Kirchliche Wohlfahrtsverbände zahlen bereits nach Tarif

Tatsächlich zahlten die kirchlichen Arbeitgeber längst quasi nach Tarif. Ihnen ginge es, erklärt Becker, nicht um Probleme mit höheren Kosten. Sie wollten arbeitsrechtliche Sonderprivilegien der Kirchen erhalten. Die Wahrung der tariflichen Selbstbestimmung sei den Kirchen wichtiger, als für soziale Gerechtigkeit in einer Branche zu sorgen, die ihre Beschäftigten bislang nicht verwöhnt hat. Setze ein Tarifvertrag die Standards der Branche, könnte der diese Sonderrechte womöglich eines Tages aushebeln.

Kann es ein neuer Mindestlohn regeln?

Bundesarbeitsminister Heil hofft nun nach eigenen Worten auf ein positives Signal der Diakonie, die Freitagnachmittag abstimmen will. Für bessere Löhne in der Pflege will er zunächst über die sogenannte Pflege-Mindestlohn-Kommission sorgen. Die könne über höhere Mindestlöhne und bessere Arbeitsbedingungen entscheiden.

Mit Mindestlohn in die Grundsicherung?

Für Diakonie-Arbeitgeber Rüdiger Becker ein schwacher Trost. Zwar liege der Mindestlohn in der Pflege schon jetzt höher als der allgemeingültige. Allerdings müsse ein Pflegehelfer 51 Jahre lang in Vollzeit arbeiten, um bei diesem Lohn von derzeit zwölf Euro am Ende eine Rente über dem Grundsicherungsniveau von 832 Euro im Monat zu haben. Das schaffe in dem Beruf kaum jemand.

