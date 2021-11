Booster-Impfungen: Wie geht's in Niedersachsen weiter? Stand: 01.11.2021 11:45 Uhr In der Debatte über die Drittimpfungen bei älteren Menschen sieht sich die Landesregierung mit Hausarztpraxen und mobilen Teams gut aufgestellt. Die Kommunen fordern, die Impfzentren wieder zu öffnen.

Insgesamt gilt es, in Niedersachsen rund 1,3 Millionen Menschen über 70-Jahren sowie Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, die Booster-Impfung zu verabreichen. Zuständig sind dafür laut Landesregierung in erster Linie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte - auch in den Heimen. Lediglich in den Einrichtungen, in denen es keinen betreuenden Mediziner gibt, sollen die mobilen Teams eingesetzt werden. Mehr als 108.000 Menschen (Stand: 26.10.2021) haben laut Corona-Krisenstab die dritte Dosis erhalten. Grundsätzlich muss dabei ein zeitlicher Abstand von sechs Monaten zur zweiten Spritze eingehalten werden. Doch einigen Experten und Kommunen geht es zu schleppend voran, um gefährdete Menschen in den kommenden Monaten ausreichend vor Corona-Infektionen zu schützen.

Videos 2 Min Grippeimpfungen in der Apotheke statt beim Hausarzt Seit einem Jahr machen 138 Apotheken in Niedersachsen bei dem Projekt der AOK mit. Das Angebot wird bisher gut angenommen. (16.10.2021) 2 Min

Grünen-Experte: "Praxen erfüllen Erwartungen nicht"

"Das Tempo bei den Erst- und Zweiimpfungen und beim Boostern reicht nicht aus", sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen. Eine Mitverantwortung sieht der Bundestagsabgeordnete dabei auch bei niedergelassenen Ärzten. "Nach der Schließung der meisten Impfzentren erfüllen die Praxen die in sie gesetzten Erwartungen erkennbar nicht", sagte Dahmen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" in Hannover. Wenn das Impftempo in der Regelversorgung der Praxen nicht ausreiche, müsse auch an anderen Stellen wie in Apotheken geimpft werden, sagte der Mediziner.

Gemeindebund will Impfzentren wieder öffnen

Auch dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) geht es nicht schnell genug voran. Der Kommunalverband unterstützt die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD), die Impfzentren zu reaktivieren. "Wir haben von Anfang an gesagt, es wäre besser gewesen, die Impfzentren bis zum Ende dieses Jahres arbeiten zu lassen", sagte Vizepräsident Frank Klingebiel (CDU) der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Die große Masse der Booster-Impfungen stehe erst noch bevor. Das Kostenargument könne bei der Bekämpfung der Epidemie nicht das ausschlaggebende sein, so Klingebiel weiter.

Ministerin Behrens: Impfteams bei Bedarf ausbaubar

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sieht "weiterhin eine staatliche Mitverantwortung für das Impfgeschehen", wie sie der HAZ sagte. Es werde der Pandemie-Lage nicht gerecht, die alleinige Verantwortung den niedergelassenen Ärzten zu überlassen. Nachdem der Bund die Impfzentren habe schließen lassen, die Mitfinanzierung beendet und die Belieferung mit Impfstoff eingestellt habe, seien deshalb die mobilen Teams im Einsatz. Auf 70 .000 Einwohnende komme ein Impfteam mit bis zu zwölf Mitgliedern. Bei Bedarf sei es möglich, diese auszubauen. Behrens würde die Zahl der Booster-Impfungen sogar ausweiten - um die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen. "In dieser Altersgruppe ist die Gefahr, bei einer Infektion einen schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf zu erleben, viel größer als bei den darunter liegenden Jahrgängen."

Weitere Informationen KVN wirbt für Gelassenheit beim Warten auf "Booster"-Impfung Die Auffrischung sei zwar wichtig, so die KVN. Es müsse sie aber nicht unbedingt nach einem halben Jahr geben. (28.10.2021) mehr

Ärztekammer: "Gibt keinen Grund zum Aktionismus"

Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) sieht sich derweil zu Unrecht Kritik ausgesetzt. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hätten in den vergangenen Monaten "in hervorragender Weise" bewiesen, dass sie die anstehenden Booster-Impfungen bewältigen könnten, sagte Sprecher Thomas Spieker. "Es gibt keinen Grund zum Aktionismus." Spieker verwies zudem auf die guten Absprachen zwischen Ärzteschaft und Gesundheitsministerium bei der Bildung mobiler Impfteams für die Altenheime. Ein Aufleben der Impfzentren lehnt die ÄKN ab. Dafür sei ein längerer und kostspieliger Vorlauf nötig, erläuterte Spieker.

Mehrere Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen

In Niedersachsen hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach Impfdurchbrüche in Alten- und Pflegeheimen mit Dutzenden Infizierten und einzelnen Todesfällen gegeben. Dem Corona-Krisenstab zufolge liegt die Inzidenz bei den älteren Menschen unter dem Durchschnitt. Derweil steigt mit der Inzidenz im Land auch wieder die Zahl der belegten Intensivbetten in Kliniken. Am Sonntag erreichte die landesweite Auslastung erstmals den Schwellenwert von fünf Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2021 | 10:00 Uhr