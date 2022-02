Bier, Wein und Sekt erst ab 18? Landesstelle ist dafür Stand: 14.02.2022 10:06 Uhr Wer 16 Jahre alt ist, kann in Deutschland legal Bier, Wein und Sekt kaufen. Zu früh, findet die Landesstelle für Suchtfragen (NLS). Sie unterstützt einen Vorstoß des neuen Drogenbeauftragten des Bundes.

"Rein medizinisch gibt es überhaupt keinen Grund, weshalb der Alkohol in Bier und Wein weniger gefährlich sein soll als der in Schnaps", sagt die Vorsitzende der NLS, Evelyn Popp. Sie ist Psychologin und hat Erfahrung als Suchttherapeutin. Popp fordert: Die Altersgrenze für den Kauf und Genuss von Alkohol sollte ganz generell auf 18 Jahre angehoben werden. Denn wer 14 Jahre alt ist, darf im Beisein eines Sorgeberechtigten bereits Bier, Wein und Sekt trinken. Auch dieses "begleitete Trinken" sollte es nach Ansicht von Popp nicht mehr geben.

Werbung meist an junge Menschen gerichtet

Die NLS-Vorsitzende reagiert damit auf einen Vorstoß des neuen Drogenbeauftragten des Bundes, Burkhard Blienert. Der SPD-Politiker hatte in einem Interview mit der "Welt" eine Anhebung des Mindestalters ins Spiel gebracht. Für ihn sprächen viele medizinische Gründe dafür, so Blienert. Was politisch möglich sei, müsse man sehen. Suchtexpertin Popp ist dafür, auch die Werbung für Alltagsdrogen stark einzuschränken. Diese sei häufig an junge Menschen gerichtet. Schnelle Erfolge erwartet die NLS-Vorsitzende allerdings nicht. Der Alkoholkonsum habe eine starke gesellschaftliche Lobby, sagt sie. Das Beispiel Tabak habe allerdings gezeigt, dass Veränderungen möglich sind.

