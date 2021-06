Betriebs- und Personalräte fordern Investitionen in ÖPNV Stand: 04.06.2021 16:22 Uhr Bund und Länder sollen mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr investieren - dazu haben Betriebs- und Personalräte von 16 Verkehrsbetrieben das Land Niedersachsen aufgefordert.

Ein entsprechendes Papier überreichte die Abordnung am Freitag an den Verkehrsausschuss des Landtags. Die Beteiligten warnten vor Einsparungen und forderten Investitionen für eine "krisenfeste und klimagerechte Mobilitätswende". "Wir brauchen mehr Geld im System", sagte Uwe Köhler, Sprecher der ver.di-Landesfachgruppe Busse und Bahnen und Betriebsrat bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra.

Arbeitnehmervertreter fürchten coronabedingte Verluste

Wegen der Corona-Pandemie seien die Einnahmeverluste immens, die Maßnahmen zum Infektionsschutz hätten zusätzliche Kosten verursacht. Den Kommunen drohten im laufenden Jahr hohe Gewerbesteuerverluste. Konkret forderte Gewerkschafter Köhler Investitionen in eine klimagerechte Infrastruktur des Nahverkehrs, in Fahrzeuge, Betrieb und Personal. Bundesweit beteiligten sich an der Aktion am Freitag Betriebs- und Personalräte aus 140 Unternehmen.

Weitere Informationen Üstra-Bilanz: Hilfen fangen Verluste durch Pandemie ab Für die hannoverschen Verkehrsbetriebe hätte das Geschäftsjahr 2020 schlechter ausfallen können. (30.04.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 04.06.2021 | 15:00 Uhr