Benedikt XVI. erkrankt: Bischof Bode ruft zum Gebet auf Stand: 28.12.2022 15:38 Uhr Der katholische Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat zum Gebet für den erkrankten früheren Papst Benedikt XVI. aufgerufen. Er schließe sich einem entsprechenden Aufruf von Papst Franziskus an.

Das sagte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in einer Videobotschaft, die am Mittwoch auf Youtube veröffentlicht wurde. Er richtete eine Bitte an alle Katholiken im Bistum Osnabrück, "dass sie für Papst Benedikt XVI. beten und ihm Kraft und Trost gegeben werde in dieser Zeit". "Ich kenne ihn persönlich sehr gut aus meiner Studienzeit, als er noch Professor war, und deshalb habe ich auch immer einen besonderen Draht zu ihm gehabt", sagte Bode weiter.

Papst ruft zu "besonderem Gebet" auf

Der Gesundheitszustand des aus Deutschland stammenden 95-Jährigen hat sich laut dem Vatikan im Verlauf des Mittwoch "aufgrund des fortschreitenden Alters" verschlechtert. Papst Franziskus hatte bei seiner Generalaudienz am Morgen zu einem "besonderen Gebet" für seinen "sehr kranken" Vorgänger aufgerufen und ihn anschließend besucht. Derzeit befinde sich der emeritierte Papst unter ärztlicher Überwachung. Die Situation sei unter Kontrolle, teilte der Vatikan weiter mit.

