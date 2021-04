Ausbau der A7: Abschnitt bei Northeim wieder frei Stand: 24.04.2021 15:47 Uhr Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 7 in Südniedersachsen geht voran. Dafür wurde die Strecke zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg am Freitag gesperrt.

Für Kraftfahrer, Pendler und Reisende war die A7 in diesem Abschnitt seit Freitag um 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen nicht zu befahren. Am Sonnabendnachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben.

