Achtung, Blaualgen: Diese Seen sind betroffen

Sie gelten als extrem gesundheitsschädigend: Blaualgen. In Gewässern begünstigt das heiße Sommerwetter ihre Entstehung - auch dort, wo gebadet wird. Landesweit warnen die Gesundheitsämter an mehreren Seen, darunter dem Dümmer, vor den Bakterien. Einen Schritt weiter ist man bereits am Laascher See (Landkreis Lüchow-Dannenberg): Dort wurde wegen Blaualgen ein Badeverbot an der Badestelle II verhängt. Welche Stellen aktuell betroffen sind, listet der Badegewässer-Atlas der Gesundheitsämter auf.

Was macht Blaualgen zur Gefahr? Blaualgen sind Bakterien und vermehren sich meist bei hohen Wassertemperaturen massenhaft. Betroffen sind vor allem große, flache Seen.

Wer in mit Blaualgen belastetem Wasser schwimmt, nimmt gesundheitliche Risiken auf sich. Die Haut wird gereizt, auch Übelkeit und Erbrechen sind mögliche Folgen.

Gefährlich wird es, wenn jemand große Mengen von Wasser mit Blaualgen verschluckt. Toxine der Cyanobakterien können Teile der Lunge lähmen, sodass der Betroffene ersticken kann.

Proben aus Sander See und Sonnensee

Verbote für weitere Seen könnten bald hinzukommen - Blaualgen vermehren sich bei diesem Wetter schnell. Nachgewiesen wurden die Bakterien, die das Wasser blaugrün trüben, auch im Sander See (Landkreis Friesland). Die Konzentration sei aber noch gering, sagte Nicola Karmires vom Landkreis Friesland NDR 1 Niedersachsen. Das habe die Auswertung der Wasserproben ergeben. Man beobachte den See genau. In einer Woche soll wieder eine Probe genommen werden. Untersucht wird auch der Sonnensee (Landkreis Osnabrück). Nach Hinweisen von Bürgern hat die Gemeinde dort am Montag Proben entnehmen lassen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Sauerstoff-Gehalt in Ordnung. Weitere Ergebnisse aus dem Labor werden für Mittwoch erwartet.

Gefahr besteht auch für Hunde

Zur Vorsicht rät das Gesundheitsamt der Region Hannover wegen Blaualgen in den Ricklinger Kiesteichen. Im Sieben-Meter-Teich sei erneut eine hohe Konzentration festgestellt worden. Bei den Wetterverhältnissen sei damit zu rechnen, dass sich die Bakterien auch an der Badestelle ansammeln. Badegäste sollten die Bereiche meiden - auch Hunde sollten dort nicht ins Wasser gehen und dieses trinken.

Badeverbot wegen Blaualgen (Stand Dienstagvormittag):

Laascher See (Landkreis Lüchow-Dannenberg)

Zur Vorsicht aufgerufen wird an folgenden Seen:

Doktorsee Rinteln (Landkreis Schaumburg)

See im Maschener Moor (Landkreis Harburg)

Ricklinger Kiesteiche (Region Hannover)

Zwischenahner Meer (Landkreis Ammerland)

Dümmer, vier Badestellen betroffen (Landkreis Diepholz)

Otterstedter See (Landkreis Verden)

