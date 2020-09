Stand: 07.09.2020 11:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abstimmung: Keine Zukunft für die Pflegekammer?

Die niedersächsische Pflegekammer steht offenbar vor dem Aus. Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern hat sich eine Mehrheit gegen den Fortbestand der Kammer ausgesprochen, wie ein Sprecher des Sozialministeriums dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Derzeit berate die Landesregierung über das Ergebnis. Ob und wie die Pflegekammer abgewickelt werden könnte und was ein Ende des Berufsverbandes für Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) bedeuten würde, ist offen.

Videos 01:30 Hallo Niedersachsen Zukunft der Pflegekammer weiter ungewiss Hallo Niedersachsen Nächster Versuch: Seit Mittwoch läuft erneut die Online-Umfrage über das Fortbestehen der umstrittenen Pflegekammer. Rund 78.000 Mitglieder sind aufgefordert teilzunehmen. Video (01:30 min)

Geringe Beteiligung an Online-Umfrage

Wie weiter mit dem Ergebnis verfahren wird, will Reimann um 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben. Ihr Ministerium hatte erklärt, dass das Resultat auch bei niedriger Beteiligung bindend sei - und die Beteiligung an der Online-Abstimmung war tatsächlich dürftig. Dem Ministerium zufolge haben weniger als 14.000 der 78.000 Mitglieder ihr Stimmrecht wahrgenommen. "Wir wollten eine breite Beteiligung, mehr kann man am Ende nicht machen", sagte ein Ministeriumssprecher.

