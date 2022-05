ADAC: Am Himmelfahrts-Wochenende Staus Richtung Küste Stand: 24.05.2022 19:36 Uhr Das lange Himmelfahrts-Wochenende nehmen viele Menschen zum Anlass für kurze Reisen. Das heißt: Es wird voll auf den Straßen im Norden. Vor allem in Richtung Nordsee und Harz, sagt der ADAC.

Konkret rechnet der Automobilclub mit Staugefahr auf der A1 von Köln über Bremen, Hamburg bis hoch nach Lübeck in Schleswig-Holstein. Ebenso auf der A2, die sich von Berlin kommend durch Niedersachsen nach Dortmund zieht. Dabei kann das Ballungsgebiet rund um Hannover Nadelöhr werden. Auch auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover und Hamburg in Richtung Norden an Kiel vorbei nach Flensburg erwartet der ADAC Staus. Für die A20 und die Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gebe es keine Staugefahr.

Erste Staus am Mittwoch

Der ADAC rechnet mit der ersten Stauspitze am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 19 Uhr. Die Rückreisewelle werde am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen. Vor allem die Autobahnen in den Ballungsräumen seien staugefährdet. Am Freitag erwartet der ADAC dagegen eher weniger Verkehr auf den Straßen.

Baustellen können Nadelöhre werden

Auch die bundesweit 1.000 Baustellen auf den Autobahnen sorgen nach Angaben des ADAC für Behinderungen und Staus. In Niedersachsen gibt es unter anderem Baustellen auf der A7 zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd und auf der A1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche.

ADAC: Lieber Donnerstag anreisen

Alexandra Kruse vom ADAC rät dazu, entweder ausgeschlafen in der Nacht zu Donnerstag oder am frühen Donnerstagmorgen loszufahren. Außerdem helfe es immer, sich die Route vorher in Ruhe anzuschauen, um nicht unvorbereitet im nächsten Stau zu landen.

Schulen im Norden am Freitag unterrichtsfrei

Der Freitag zwischen Himmelfahrt und dem Wochenende ist an den Schulen in vielen Bundesländern ein Brückentag - so auch in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Schulen in Hamburg haben bereits die ganze Woche unterrichtsfrei.

