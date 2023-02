ADAC: 66.091 Kilometer Stau auf Niedersachsens Autobahnen Stand: 02.02.2023 13:03 Uhr Baustellen, Unfälle, Reiseverkehr: 2022 haben Verkehrsteilnehmer auf Niedersachsens Autobahnen auf 66.091 Kilometern im Stau gestanden. Spitzenreiter: die A7 zwischen Großburgwedel und Bispingen.

Dort habe der Verkehr in den Sommerferien am 13. August auf 37 Kilometern gestockt, wie der ADAC am Donnerstag in seiner Staubilanz mitteilte. Auf dem Abschnitt hätten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer rund acht Stunden gestanden. Einer ADAC-Sprecherin zufolge sei eine Baustelle Anlass für den Stillstand gewesen. Niedersachsenweit zählte der Automobilclub im Vorjahr 25.321 Stunden Stau.

Staureichste Abschnitte liegen auf der A1 im Westen

Eine Langzeitbaustelle auf der A1 in den Landkreisen Osnabrück und Vechta stach bei den Verkehrsbehinderungen heraus. Unter den fünf staureichsten Abschnitten war die Strecke zwischen Bramsche und Holdorf dreimal vertreten, heißt es. Der Abschnitt zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche war mit mehr als 3.200 Kilometern der staureichste Bereich.

Geänderte Methodik: Keine Vergleichbarkeit zu Vorjahren

Wie der ADAC mitteilte, sind die aktuellen Zahlen nicht mit den Zahlen der Vorjahre vergleichbar. Der Automobilclub habe seine Methodik überarbeitet. Diese führe zu einem Rückgang der Anzahl der Staus und einer geringeren Staulänge.

