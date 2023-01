A7 zwischen Seesen und Northeim-Nord wieder frei Stand: 27.01.2023 22:26 Uhr Die A7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord ist nach einem Lkw-Unfall wieder frei. Die zeitweise Vollsperrung in beide Richtungen wurde aufgehoben.

Am Freitagmittag staute es sich in Richtung Kassel und in Richtung Hannover auf mehreren Kilometern. Die Ausweichstrecken waren stundenlang teilweise stark überlastet. Nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen hatte ein Sattelzug die Mittelleitplanke durchbrochen und sich anschließend verkeilt. Es seien Betriebsstoffe ausgelaufen, meldete die Polizei. Auf der Gegenfahrbahn kam es infolge des Lkw-Unfall zu einem Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eine Spezialfirma musste das Fahrzeug bergen, berichtete die Polizei. Verletzt worden sei niemand.

