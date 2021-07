2020 starben 1.945 Menschen an und 129 Menschen mit Corona Stand: 07.07.2021 21:36 Uhr Bei mehr als zwei Prozent der rund 97.000 Sterbefälle in Niedersachsen war Covid-19 als Grundleiden oder als Begleiterkrankung beteiligt. Das hat das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitgeteilt.

Bei diesen 2.074 Todesfällen sei Corona auf der Todesbescheinigung vermerkt gewesen, so das Landesamt in einer Mitteilung. Davon starben 1.945 Personen, also knapp 94 Prozent, an Covid-19 als sogenanntem Grundleiden. Nach den Regeln der WHO war diese Krankheit somit die Todesursache. In gut 6,2 Prozent der Fälle verstarben die Personen mit einer Covid-19-Infektion als Begleiterkrankung, das sind 129 Personen. Das habe eine aktuelle Auswertung der Todesbescheinigungen für Niedersachsen und das Berichtsjahr 2020 ergeben.

Hohe Sterberate im Januar 2021

Im Berichtsmonat Januar 2021, dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle beziehungsweise der Zahl der daraus resultierenden Todesfälle, wurde für 1.042 Personen und damit gut elf Prozent aller Sterbefälle Covid-19 als Grundleiden nachgewiesen. 62 Personen starben mit Covid-19 als Begleiterkrankung. 2020 verstarben in Niedersachsen laut Statistik fast 35.600 Menschen an Krankheiten des Kreislaufsystems.

