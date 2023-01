18 Grad zu Silvester: Neuer Rekord in Niedersachsen Stand: 01.01.2023 16:37 Uhr So milde Temperaturen wie in diesem Jahr sind in Niedersachsen noch nie zum Jahreswechsel gemessen worden. Nach vorläufigen Daten des DWD wurde der Temperatur-Rekord für Dezember gebrochen.

18,1 Grad wurden Silvester in Bevern im Landkreis Holzminden gemessen. Das sei der höchste Dezember-Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1882, sagte Meterologe Christian Throm vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der vorherige Dezember-Höchstwert lag demnach bei 16,9 Grad in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) im Jahr 1953.

Sogar in der Nacht noch bis zu 17 Grad

Throm zufolge wurden am Sonnabend an mehr als 40 Messstationen in Niedersachsen so hohe Temperaturen gemessen wie nie zuvor am Silvestertag. Auch in der Nacht gab es demnach in mehreren Orten noch 16 bis 17 Grad. Ob auch Neujahr Temperaturrekorde gebrochen wurden, stand laut DWD am Sonntag noch nicht fest.

