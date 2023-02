Sendung: Wirtschaft | 28.02.2023 | 06:40 Uhr | von Nicolas Lieven

4 Min | Verfügbar bis 07.03.2025

Die Preise für Energie haben in den vergangenen Monaten eine Berg- und Talfahrt erlebt: am Boden als Corona ausbrach, Höchststände im Verlauf des Ukraine-Kriegs, aktuell liegen die Kosten wieder unter Vorkriegs-Niveau. Einige Stromanbieter sind zwar vom Markt verschwunden, inzwischen gibt es aber wieder mehr Tarife. Darunter auch so genannte variable und dynamische Strompreise. Was genau steckt hinter diesen Angeboten?