Coronavirus-Ticker: Zahl der Neuinfektionen rückläufig

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergrund-Informationen zur Corona-Pandemie.

Das Wichtigste in Kürze:



In einer neuen Folge Coronavirus-Update wird Virologe Christian Drosten heute die aktuelle Lage einschätzen

Gestern wurden insgesamt 41 Neuinfektionen in Norddeutschland gemeldet

Hamburg hat die Quarantäne für EU-Reisende aufgehoben

Greenpeace-Kurzstudie: CO2-Anstieg droht aus Angst vor Ansteckung

Aus Sorge vor Ansteckungen wollen viele Menschen wohl auch mittelfristig öffentliche Verkehrsmittel meiden. Dadurch könnten allein in den deutschen Metropolen die mit dem Auto zurückgelegten Personenkilometer um bis zu 20 Milliarden pro Jahr steigen. Die Folge wären zusätzliche drei Millionen Tonnen an CO2-Emissionen, rechnet die Umweltschutzorganisation Greenpeace in einer heute veröffentlichten Kurzstudie vor. "Mit besseren Rad- und Fußwegen können Städte verhindern, dass Menschen wieder in ihr Auto gezwungen werden. Das ist eine riesige Chance, um beim Umstieg auf sichere, saubere und klimafreundliche Verkehrsmittel voranzukommen", sagte Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann.

Besucher dürfen ins Ozeaneum

Nach und nach gibt es überall mehr Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Auch Museen wie das Ozeaneum öffnen wieder - unter Auflagen.

SH: Ministerin Heinold stellt Steuerschätzung vor

Schleswig-Holstein muss wie ganz Deutschland wegen der Corona-Krise einen massiven Rückgang der Steuereinnahmen verkraften. Zahlen dazu gibt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) heute bekannt. Heinold hatte bereits erklärt, sie rechne mit einem Minus im Umfang eines hohen dreistelligen Millionenbetrags.

Pressekonferenzen im Livestream

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg äußern sich auch heute wieder zur Lage in der Corona-Krise. Die Landespressekonferenzen werden um 13 Uhr aus Schwerin und 12.30 Uhr aus Hamburg live auf NDR.de übertragen.

Die Beiträge zum Coronavirus aus den Landesmagazinen von Montagabend

41 Neuinfektionen gestern im Norden gemeldet

Gestern wurden erstmals seit dem 14. März keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Die Infektionsrate ist insgesamt rückläufig. In Niedersachsen gab es 34 neue Fälle, zwei in Schleswig-Holstein und fünf in Hamburg. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

