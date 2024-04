Was wünschen Sie sich in den "Themen des Tages" auf NDR Info? Stand: 23.04.2024 16:39 Uhr Die "Themen des Tages" blicken am späten Nachmittag auf die großen Ereignisse, die den Tag geprägt haben. Das Team von NDR Info fragt jetzt die Hörerinnen und Hörer: Was erwarten Sie von dieser knapp halbstündigen Sendung?

Die wichtigsten Nachrichten aus ganz Deutschland und der Welt, dazu Entscheidendes aus Norddeutschland: All das hören Sie in 25 Minuten von montags bis freitags auf NDR Info in den "Themen des Tages" um 17.05 und 18.35 Uhr sowie als Podcast oder auf Abruf in der NDR Info App.

In den "Themen des Tages" hören Sie zu den wichtigen Ereignissen auch Einordnungen und Hintergründe von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten sowie Interviews mit hochkarätigen Gesprächsgästen zu den wichtigen Ereignissen des Tages.

Wie sollen sich die "Themen des Tages" anhören?

Das Team von NDR Info will wissen: Was kann in der Sendung noch besser werden? Welche Infos wollen Sie am frühen Abend hören - egal ob unterwegs im Auto auf dem Nachhauseweg, beim Sport oder in der Küche.

Weitere Informationen Umfrage: Was sind Ihre Wünsche für die "Themen des Tages"? Was gefällt Ihnen an der Sendung? Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten? Hier können Sie Fragen zu den "Themen des Tages" beantworten! extern

Wo hören Sie die "Themen des Tages", was schätzen Sie und wo sehen Sie noch Potenzial für Verbesserungen?

Wir freuen uns, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Machen Sie mit bei unserer Umfrage - und gestalten Sie Ihr NDR Info Programm so zu einem Teil selbst mit.

