Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse vom Freitag können Sie hier nachlesen.

Die Fußball-Bundesliga geht mit Geisterspielen weiter

Insgesamt 82 Neuinfektionen gestern im Norden gemeldet

UKE will wichtige Medikamente selbst herstellen

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) bereitet sich wegen drohender Engpässe bei der Medikamentenversorgung in der Corona-Krise auf die Eigenproduktion wichtiger Wirkstoffe vor. In manchen Krankenhäusern war in den vergangenen Wochen bereits kurzzeitig das zur Behandlung von lebensbedrohlich erkrankten Corona-Patienten wichtige Narkosemittel Propofol zu Neige gegangen. Deshalb organisieren viele Klinik-Apotheken bundesweit derzeit im Hintergrund die Wirkstoffbeschaffung, um die notwendigen Medikamente in den eigenen Labors herstellen zu können - auch die UKE-Apotheke.

Verschwörungsmythen florieren in unsicheren Zeiten

Krisenzeiten machen Menschen anfällig für Verschwörungsideologien, weil sie Menschen verunsichern. Derzeit stimmt fast ein Drittel der Bevölkerung Indikatoren von Verschwörungsmythen zu.

Die Fußball-Bundesliga legt mit Geisterspielen los

Nach ihrer mehr als zweimonatigen Corona-Zwangspause startet heute die Fußball-Bundesliga wieder - allerdings unter ganz ungewohnten Bedingungen. Das erste Geisterspiel im Norden findet am Sonntag in Hamburg statt, wenn der FC St. Pauli in der 2. Liga den 1. FC Nürnberg empfängt. Am Montag tritt Werder Bremen im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen an.

Insgesamt 82 Neuinfektionen gestern im Norden gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland ist gestern wieder leicht gestiegen: Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern meldeten jeweils fünf, Hamburg und Niedersachsen jeweils 36. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Neuer Tag, neuer Ticker

