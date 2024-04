Nach Zugunfall in Hamburg: Sperrungen am Hauptbahnhof aufgehoben

Stand: 26.04.2024 22:19 Uhr

Nach dem Unfall eines Bauzugs am Hamburger Hauptbahnhof am Freitagnachmittag sind die Streckensperrungen wieder aufgehoben worden. Im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein kann es allerdings weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.